桃園4國小生誤食有毒油桐花籽 嘔吐腹瀉緊急送醫洗胃

桃園市平鎮區某國小，4名學童今下午2點半因在校內誤食學校種植的油桐樹，掉落在地面上的油桐花籽致出現嘔吐和腹瀉症狀，校方已緊急通報送醫，不過家長質疑，油桐花籽果實有毒性，校內不應該種植油桐木。校方表示，4名學生目前都在在休養，待學生明天身體好轉後，將進一步詢問如何得到及為何要吃等細節。

今下午某國小突然傳出學生中毒情況，學校健康中心校護通報3名11歲的男學童誤食油桐花籽，緊急送醫救治，所幸目前已無大礙，另名學生則由家長自行送醫。

校方表示，今有學生目睹1名學生從書包拿出油桐花籽，並以為是堅果便分送給其他同學共同享用，而校內雖有種植油桐樹，但現在並非是開花結果季節，對於學生為何持有油桐花籽還要進一步釐清。

校方說，平日都有教導學生辨識各種植物，也叮嚀任何植物都不可以隨意亂吃，目前4名學生尚在休養，將待學生明天身體好轉後，進一步詢問如何取得，及為何要吃等細節。

桃園市教育局表示，4名學童今先自行吃下肚後，才向老師詢問是否能食用，老師發現後，立即將學生送醫，其中3位學生因食用較多，有腹痛噁心情形，緊急前往醫院洗胃，目前意識清醒無大礙，另1名食用較少，由家人帶去就醫，也請家人多留意學生狀況。

市議員黃敬平表示，油桐果實含有毒性，過去也曾發生國中生誤食而集體中毒的案例，校內如有種植油桐木，仍應教育學生並提醒其毒性，以免誤食對身體健康造成嚴重危害。

黃說，小學生識別能力較弱，誤以為油桐花籽是果實，也或許形狀和其他可食用的果實相似，進而產生誤會導致有中毒現象。油桐花籽的外觀或許像某些無毒的植物種子，但千萬不可隨意嘗試，尤其是小孩，對於植物辨識能力有限，更容易發生類似情況。

黃表示，校方應提醒家長，教師也可善意向學生宣導、加強教育，讓孩子了解不可隨意採摘或食用不明植物，並在戶外活動時多加看顧。建議學校和家長可透過教材或活動教導孩子辨別常見植物和毒性植物，並提醒他們若看到陌生植物時切勿觸碰或食用，若在公園或郊外看到油桐花，不要採摘、觸碰，更不可放入口中，油桐花外，台灣還有許多含有毒性的植物，例如夾竹桃、曼陀羅等，也應避免接觸和誤食。

桐花的種子含有高度毒性，若不慎食用，會對消化系統產生劇烈影響，油桐花子中含有的毒性物質會刺激腸胃，通常在誤食後數小時內引發中毒症狀，如嘔吐、腹瀉、胃痛，嚴重時還可能造成身體脫水甚至中樞神經受損。