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代理市長邱臣遠首赴竹市議會施政報告 議員稱像朗讀比賽

中央社／ 新竹市5日電
新竹市長高虹安停職迄今3個多月，邱臣遠今天首次到議會施政報告。聯合報系記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安停職迄今3個多月，邱臣遠今天首次到議會施政報告。聯合報系記者黃羿馨／攝影

新竹市代理市長邱臣遠今天首赴市議會進行施政報告，民進黨議員認為，報告是用浮誇數字、美麗詞藻拼湊，無具體作法，內容了無新意，全程照稿唸像是朗讀比賽，認為不及格。

新竹市議會舉行第11屆第4次定期會開議，邱臣遠今天首度赴議會進行施政報告，他指出，很努力延續新竹市長高虹安（因案停職中）的施政策略，持續展開並逐步展現成效。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，邱臣遠的施政報告用浮誇數字、美麗詞藻拼湊而成，並未著墨如何落實施政的具體作法，前言不對後語，就算是參加作文比賽，也是不及格文章。

曾資程說，邱臣遠施政目標中的「傳產科技化」，透過地方型SBIR（小型企業創新研發計畫）協助中小企業創新轉型，這是經濟部與地方政府合作推動的計畫，已行之多年，歷任市長都在推動，竟被列為施政目標。

民進黨竹市議員楊玲宜表示，邱臣遠的施政報告了無新意，看不出對竹市的城市定位與戰略整體目標，大多是延續已在進行或未完成的市政工作，全程照稿唸較像是朗讀活動。

時代力量竹市議會黨團透過文字指出，邱臣遠將中央住都中心蓋的社宅納入施政報告，還將高虹安提出社宅要納入「可負擔租金」及「輪候制」政見甩鍋給住都中心，顯然邱臣遠並未「全力兌現高虹安選前政見」。

時力竹市議員指出，新竹市政府執行中央「青年租金補貼」計畫，但申請率偏低，竹市府應檢討宣傳方式，有效觸及真正需要的弱勢青年。

民眾黨竹市議員李國璋向中央社記者說，邱臣遠首次施政報告雖略帶緊張，但平穩、有自信，內容可見對市政建設、未來方向越來越清楚，認為有充分準備、瑕不掩瑜，整體可給85分。

針對議員建議，新竹市政府都市發展處透過文字表示，目前非6都縣市皆委託住都中心興辦社宅，依規由住都中心訂定招租辦法，市府提「可負擔租金」及「輪候制」意見供住都中心，確保竹市社宅公益性、公平性及因地制宜。

竹市都發處指出，114年青年租金補貼預算編列足以提供所有符合資格的青年申請，市府將加強宣導並通知符合資格者申請。

高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

邱臣遠 高虹安

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