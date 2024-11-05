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桃警新地標！桃園小檜溪派出所正式啟用 耗資近2億打造

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所。記者周嘉茹／攝影

桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所 ，歷經2年工期於今天正式落成啟用，耗資近2億，成為桃園警政新地標。

桃園警分局小檜溪派出所轄區內人口數現約6萬9千多名，其中小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，社區大樓及人口成長將急遽增加，交通及治安狀況也會日益複雜，為解決人口擴增衍生的交通、治安問題，員警及洽公民眾也需良好舒適的廳舍空間，因此籌備新建小檜溪派出所。

規劃期間受到疫情、營建原物料及人力成本不斷攀升等問題，桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘及許多議員全力支持，總工程金額由新台幣1億5千萬元追加至1億9933萬2千元，於前年5月27日動土施工，歷經2年的工期，在今年6月6日竣工。

新落成啟用的小檜溪派出所位於桃園區民光東路與春日路口，為地上4層、地下1層、樓地板面積3321.90平方公尺（約1004.87坪）的建築物，並將節能減碳、環境污染及綠建築等概念融入設計，符合環保及整體公園意象；此外為了提高員警執勤安全，小檜溪派出所規劃車擋石柱、3A級防彈大門及鋼筋混凝土值勤台。

桃園市長張善政表示，目前小檜溪是桃園發展最快速、人口成長最迅速的地方，很需要額外的治安資源投入，小檜溪派出所正式啟用，未來可以提供小檜溪地區更高的治安水準；近期桃園市警局執行雷霆除暴、靜桃專案等，幸運的背後有很多辛苦在支撐，在眾多繁重任務中回饋警察同仁良好的工作環境是應該的。

桃園市議員林政賢指出，當年競選第一屆市議員期間，曾在尚未開通的民光東路與春日路口發生車禍，由於下班尖峰時期，警察冒著安全疑慮盡量趕到，仍耗時近20分鐘，加上當時小檜溪重劃區幾乎已成，進駐相當可觀，深感應在小檜溪地區再增加一個派出所；歷經重劃、地點評估、規劃設計，終於在前年5月動工，期間波折不斷，甚至今年1月一度發現銜接汙水管有一定危險性及困難，但最終仍順利完工，並在今天正式啟用，是地方治安非常重要的里程碑。

小檜溪派出所辦公廳舍落成啟用典禮由市長張善政親自主持，警察局局長吳坤旭及地方仕紳各界代表一同見證桃園警政新地標的誕生。記者周嘉茹／攝影
小檜溪派出所辦公廳舍落成啟用典禮由市長張善政親自主持，警察局局長吳坤旭及地方仕紳各界代表一同見證桃園警政新地標的誕生。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所。圖／聯合報系資料照
桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所。圖／聯合報系資料照
今天新落成的小檜溪派出所1樓內部擺設許多可愛玩偶，搭配溫暖色調讓民眾洽公時能感到溫馨氣氛。記者周嘉茹／攝影
今天新落成的小檜溪派出所1樓內部擺設許多可愛玩偶，搭配溫暖色調讓民眾洽公時能感到溫馨氣氛。記者周嘉茹／攝影
今天新落成的小檜溪派出所將節能減碳、環境污染及綠建築等概念融入設計，符合環保及整體公園意象。記者周嘉茹／攝影
今天新落成的小檜溪派出所將節能減碳、環境污染及綠建築等概念融入設計，符合環保及整體公園意象。記者周嘉茹／攝影

議員 重劃區

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