桃警新地標！桃園小檜溪派出所正式啟用 耗資近2億打造

桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所 ，歷經2年工期於今天正式落成啟用，耗資近2億，成為桃園警政新地標。

桃園警分局小檜溪派出所轄區內人口數現約6萬9千多名，其中小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，社區大樓及人口成長將急遽增加，交通及治安狀況也會日益複雜，為解決人口擴增衍生的交通、治安問題，員警及洽公民眾也需良好舒適的廳舍空間，因此籌備新建小檜溪派出所。

規劃期間受到疫情、營建原物料及人力成本不斷攀升等問題，桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘及許多議員全力支持，總工程金額由新台幣1億5千萬元追加至1億9933萬2千元，於前年5月27日動土施工，歷經2年的工期，在今年6月6日竣工。

新落成啟用的小檜溪派出所位於桃園區民光東路與春日路口，為地上4層、地下1層、樓地板面積3321.90平方公尺（約1004.87坪）的建築物，並將節能減碳、環境污染及綠建築等概念融入設計，符合環保及整體公園意象；此外為了提高員警執勤安全，小檜溪派出所規劃車擋石柱、3A級防彈大門及鋼筋混凝土值勤台。

桃園市長張善政表示，目前小檜溪是桃園發展最快速、人口成長最迅速的地方，很需要額外的治安資源投入，小檜溪派出所正式啟用，未來可以提供小檜溪地區更高的治安水準；近期桃園市警局執行雷霆除暴、靜桃專案等，幸運的背後有很多辛苦在支撐，在眾多繁重任務中回饋警察同仁良好的工作環境是應該的。