桃警新地標！桃園小檜溪派出所正式啟用 耗資近2億打造
桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益複雜，桃園市警局新成立桃園分局小檜溪派出所 ，歷經2年工期於今天正式落成啟用，耗資近2億，成為桃園警政新地標。
桃園警分局小檜溪派出所轄區內人口數現約6萬9千多名，其中小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，社區大樓及人口成長將急遽增加，交通及治安狀況也會日益複雜，為解決人口擴增衍生的交通、治安問題，員警及洽公民眾也需良好舒適的廳舍空間，因此籌備新建小檜溪派出所。
規劃期間受到疫情、營建原物料及人力成本不斷攀升等問題，桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘及許多議員全力支持，總工程金額由新台幣1億5千萬元追加至1億9933萬2千元，於前年5月27日動土施工，歷經2年的工期，在今年6月6日竣工。
新落成啟用的小檜溪派出所位於桃園區民光東路與春日路口，為地上4層、地下1層、樓地板面積3321.90平方公尺（約1004.87坪）的建築物，並將節能減碳、環境污染及綠建築等概念融入設計，符合環保及整體公園意象；此外為了提高員警執勤安全，小檜溪派出所規劃車擋石柱、3A級防彈大門及鋼筋混凝土值勤台。
桃園市長張善政表示，目前小檜溪是桃園發展最快速、人口成長最迅速的地方，很需要額外的治安資源投入，小檜溪派出所正式啟用，未來可以提供小檜溪地區更高的治安水準；近期桃園市警局執行雷霆除暴、靜桃專案等，幸運的背後有很多辛苦在支撐，在眾多繁重任務中回饋警察同仁良好的工作環境是應該的。
桃園市議員林政賢指出，當年競選第一屆市議員期間，曾在尚未開通的民光東路與春日路口發生車禍，由於下班尖峰時期，警察冒著安全疑慮盡量趕到，仍耗時近20分鐘，加上當時小檜溪重劃區幾乎已成，進駐相當可觀，深感應在小檜溪地區再增加一個派出所；歷經重劃、地點評估、規劃設計，終於在前年5月動工，期間波折不斷，甚至今年1月一度發現銜接汙水管有一定危險性及困難，但最終仍順利完工，並在今天正式啟用，是地方治安非常重要的里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言