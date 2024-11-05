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代理市長邱臣遠首度施政報告 議員曾資程提出大新竹輕軌等質疑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠今首次到議會施政報告，市議員曾資程針對報告內容提出質疑，包括大新竹輕軌退回到藍紅線整合可行性研究等。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠今首次到議會施政報告，市議員曾資程針對報告內容提出質疑，包括大新竹輕軌退回到藍紅線整合可行性研究等。記者黃羿馨／攝影

新竹市代理市長邱臣遠今首次到議會施政報告，市議員曾資程針對報告內容提出質疑，包括大新竹輕軌退回到藍紅線整合可行性研究、台商數位化看不出具體作法及青年國際化沒有量化指標等。由於會後未開放議員提問，相關問題也由市府逐一回答。

曾資程指出，大新竹輕軌退回到藍紅線整合可行性研究，原本就可以先行的紅線計畫，退回原點去整合不確定的藍線路廊，除了浪費公帑，也看不出邱臣遠市府團隊推動輕軌計畫的決心。

曾資程也說，台商數位化施政報告內看不出具體的作法，也看不到數位化的衡量指標；還有青年國際化明年要編列100萬元，提供青年15人與市府4人前往新加坡交流，但卻沒有量化指標可供評估具體效益。

曾資程也指出，新竹市危險路口改善有21處，截至10月底僅完成9處，棒球場延宕啟用遙遙無期，國際展演中心、兒探館工程停擺，多處停車場或延宕或停擺，而傳產科技化透過地方型SBIR協助中小企業創新轉型，是經濟部和地方政府合作推動的計畫，已經行之多年，還要列為施政目標。

對此新竹市交通處表示，交通部2022年12月5日召開新竹輕軌審查會議，委員均建議財務、路線要縣市合作，並規畫延伸至高鐵站，故退回要求竹市重新修正報告書。

至於危險路口改善，交通處說明，因中央核定時程、納入預算、招標作業、規畫設計及工程發包等皆需要時間辦理，竹市已主動利用既有開口契約優先辦理改善，已較其他縣市進度超前，21處易肇事路口改善預計年底全數完成。

關於新竹市立棒球場，新竹市工務處說明，由於結構安全問題，棒球場於今年初要求統包商提供結構計算書，否則必須移除覆土，但統包商未願配合。後續市府決定自行發包移除覆土工程，目前重啟工程勞務案已進入細設審查最後階段，完成後即可進行工程發包。

新竹市議員曾資程針對施政報告提出質疑，包括大新竹輕軌退回到藍紅線整合可行性研究、台商數位化看不出具體作法及青年國際化沒有量化指標等。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員曾資程針對施政報告提出質疑，包括大新竹輕軌退回到藍紅線整合可行性研究、台商數位化看不出具體作法及青年國際化沒有量化指標等。記者黃羿馨／攝影

新竹市立棒球場 輕軌 青年

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