桃園敬老愛心卡使用不方便？議員促開放租借電輔車

桃園敬老愛心卡每月800點可用於公車客運、計程車和台鐵等大眾運輸，但許多長者用不完，議員建議擴大使用範圍，補助YouBike2.0E電輔車是不錯選項，但交通局長張新福指目前觀察電輔車事故率偏高，長者也在整體YouBike事故占多數，有安全疑慮，要從長計議。

桃園敬老愛心卡2009年推出至今發行超過33萬張，目的在鼓勵長者多出門踏青和運動，除了大眾運輸工具，還能折抵國民運動中心門票，但不少長者住家離運動中心遠或鮮少長途移動，抱怨每月800點用不完，希望擴大使用範圍。

議員孫韻璇、陳雅倫、張曉昀和黃敬平等人都曾接獲長者陳情，質詢都提過Youbike是大眾運輸工具一環，騎車也有益身心健康，建議開放；此事雖獲副市長王明鉅應允研議，但遲無下文。張曉昀昨市政總質詢再替長者請命，指YouBike相對其他設施設備普及，使用率也高，而電輔車目前租借無優惠，建議市府開放敬老愛心卡租借電輔車。

交通局長張新福表示，YouBike2.0E電輔車上線8個月，交通局觀察其肇事率比一般車高，而65歲長者騎YouBike的肇事率又比65歲以下族群高，基於以上理由，敬老卡開放租借電輔車得從長計議。

社會局表示，敬老愛心卡隨著老年人口成長與使用項目增加，預算從往年2.5億元攀升到今年3.9億元，預估明年需要4億元到4.5億元，此金額未包括補助長者租借電輔車。局長陳寶民表示，如果交通局有相關規畫，社會局會配合辦理。

張曉昀對張新福說法不以為然，指長者騎YouBike肇事率高應檢討騎行環境是否待改善，而不是一味將肇事因素推給使用者。

華山基金會桃園站長盧淑敏則說，現代人注重健康，有些長者即便過了65歲，仍然行動自如，除有自己的單車代步，騎機車或開車也都沒問題。敬老愛心卡如果能擴大服務當然是好事，但基金會從服務個案觀察，也有長者歲數高，行動慢、反應也慢，甚至體力不夠，萬一騎YouBike跌倒受傷，會衍生不少問題，必須慎思。