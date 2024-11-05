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桃園無人機投入防治火蟻見成效 發生率再降至18%以下
桃園市政府農業局在大溪區月眉里活動中心周邊利用無人機撒紅火蟻防治餌劑，減少紅火蟻族群數，發揮科技防治效果。
農業局表示，傳統紅火蟻餌劑防治是以人力揹負動力撒布機，或駕駛撒布車地面作業，防治人員一旦面臨不易進入地貌或具施作風險區域，往往受限環境無法有效防治造成缺口，這次透過無人機撒布餌劑技術補足傳統防治缺口，提升防治作業功效。
大溪區今年防治火蟻已執行3次地面撒布餌劑，農業局還選定月眉地區第2期休耕田及周邊斜坡地、雜木林等區域做空中無人機防治，陸空聯合防治並進。無人機有機動性高能快速移動，且能跨越地形阻礙的優異特性，在防治面積達90公頃的現場，完全展現優勢，專業防治操作人員用1個工作天就完成作業，也避免影響假日大量到大溪區遊玩的民眾行程。
農業局長陳冠義說，2019年起國家紅火蟻防治中心辦理紅火蟻發生率調查，桃園市在2022年首度達成發生率降至20%以下成效，2023年更下降至17.2%。這次無人機防治作業部分區域在11月16日至24日將舉辦「2024大溪水岸花卉農遊（花彩節）」活動，農業局展區約7.03公頃，農民參加競賽的創意花田面積約4.71公頃。今年以法「花彩盛艷（宴）」為主題，以花田圖騰及桃園農產，呈現桃園的土地滋養出豐沛農產、人文，園區內設置巨型野餐籃，打造出「食破天驚」場景。歡迎市民朋友及全國遊客，到桃園大溪參加這場「花彩盛艷（宴）」。
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