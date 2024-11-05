預計補助4千戶 竹市青年租金加碼補貼不到300戶申請

新竹市代理市長邱臣遠今首次到議會施政報告，市議員林彥甫指出，「青年租金加碼補貼」執行近一年半，執行率未達8%，明年度市府更直接取消該計畫，卻沒有提出其他方案。竹市府表示，租金補貼預算編列足以提供所有符合資格的青年朋友申請。

時代力量市議員林彥甫指出，改善竹市青年居住問題是市長高虹安重要政見之一，原本預計補助4千戶的「青年租金加碼補貼」只有不到300 戶申請，明年度市府更直接取消該計畫，根本是棄青年居住困境於不顧。

林彥甫說，邱臣遠一方面將中央住都中心蓋的社宅納入市長施政報告，另一方面卻將高虹安提出社宅要納入「可負擔租金」、「輪候制」的政見甩鍋給住都中心，顯然邱未如他所言「全力兌現高虹安選前政見」，他要求市府應盡速落實青年居住政策。

時代力量市議員廖子齊也說，竹市青年居住問題暴露了政策推動過程中的資源分配不均。市府執行中央「青年租金補貼」計畫，但政策未能有效觸及真正需要協助的弱勢青年，原因可能在於資訊傳遞不足或申請流程繁瑣，市府應檢討宣傳方式，並針對資源較弱、租金負擔較重的青年提供更具彈性和確實的支援措施。

廖子齊指出，香山區作為竹市面積最大的行政區，至今卻未有社會住宅的規畫，市府在制定居住政策時，應更細緻地考量不同地區的實際需求，避免資源過度集中在市中心，導致區域發展不均，忽視了香山區的發展需求與權益。

新竹市都發處表示，2025年青年租金補貼預算編列，足以提供所有符合資格的青年朋友申請，市府將加強宣導並逐一通知符合資格者前來申請。此外，國土署針對符合資格的弱勢青年族群原本就有每月4000元以上的租金補貼，竹市再額外加碼一年6000元。

有關香山區社宅，都發處指出，香山社宅預計於年底發包，預算300萬元，目前進行竹市住宅政策及社會住宅供需調查，包含納入選址方案評估等。