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桃園新屋石滬列為文化景觀颱風也吹不垮 但「這原因」常遭破壞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋蚵間里上有9座石滬已被列為文化景觀，近期多個颱風肆虐，不過石滬相當穩固屹立不搖。圖／桃園石滬協會
桃園市新屋蚵間里上有9座石滬已被列為文化景觀，近期多個颱風肆虐，不過石滬相當穩固屹立不搖。圖／桃園石滬協會

桃園市新屋蚵間里上有9座石滬已被列為文化景觀，近期多個颱風肆虐，不過石滬相當穩固屹立不搖，桃園石滬協會表示，石滬只要基座夠穩，就不易倒塌，反觀現在常面臨移工及遊客破壞才是頭痛難題。今年9月文化局核定新屋蚵間石滬群文化景觀保存及管理原則，桃園市文化局也與新住民團體合作，希望能跟移工宣導分辨石頭及石滬，盡量避免破壞。

桃園石滬協會主要負責打理蚵間里的9座石滬，目前9座石滬接已納入文化景觀。不過今年山陀兒、康芮颱風皆未對於石滬重創也讓石滬技師們相當驕傲。

桃園石滬協會技師許立志表示，一般的地震、颱風其實對於石滬影響很小，因為石滬的基座都興建的相當穩固，石頭卡很緊，基本上不會受到影響，不過現在受到最大影響的原因是，移工及遊客不清楚哪些是石頭、哪些是石滬範圍，因此就會隨意搬動，並至石滬內抓魚、挖海瓜子，常常不慎就破壞到基底，導致石頭出現孔洞，無法維持平衡，造成損壞。

許立志說，遊客多半聚集在漂流木公園內，假日還會露營烤肉，雖然協會內的技師志工都會自發性地前往巡邏，並向遊客宣導，但是1天24小時真的難防，還是希望相關主管機關可以協助制訂罰則，不然技師們只能一直修補。

桃園市文化局表示，先前有向文化部文化資產局討論，希望文化景觀若被破壞也能納入相關法規及罰則，不過文化部多次開會討論，還是認為這是認為文化景觀與民眾有接近性，因此仍採取勸導代替罰則方式。

文化局說，目前桃園市環保局有制定相關法規，不過也是勸導為主，因此現在文化局與一些新住民團體合作，希望能向移工宣導相關愛護文化景觀的資訊，避免一直被破壞。

環保局表示，今年9月文化局核定新屋蚵間石滬群文化景觀保存及管理原則，其中蚵間石滬群編號、位置，公告紀錄原因及細則，紀錄調查狀況，透過保存者，就移工破壞問題，目前會持續與協會溝通協調研擬相關保護措施。

桃園市新屋蚵間里上有9座石滬已被列為文化景觀，近期多個颱風肆虐，不過石滬相當穩固屹立不搖。圖／桃園石滬協會
桃園市新屋蚵間里上有9座石滬已被列為文化景觀，近期多個颱風肆虐，不過石滬相當穩固屹立不搖。圖／桃園石滬協會

文化局 桃園 移工

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