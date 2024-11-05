快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

竹縣AI智慧園區夯 智邦科技總部搶頭彩10日進駐

中央社／ 新竹縣5日電
全球網路通訊大廠「智邦科技」。圖／新竹縣政府提供
全球網路通訊大廠「智邦科技」。圖／新竹縣政府提供

竹縣府今天指出，設置AI智慧園區吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司等設廠，智邦科技總部10日營運，成為首家營運科技廠，未來4家營運後將再創造4000個就業機會。

新竹縣政府今天透過文字稿表示，在經濟部前瞻基礎建設計畫補助支持下，新竹縣於民國108年獲核定設置AI智慧園區，總面積約12.61公頃，並於110年8月陸續啟用園區內道路、自來水及污水等管線，還有交通號誌、路燈及公園供民眾遊憩。

針對AI智慧園區案，竹縣府指出，在建置園區公共設施期間，同步於109年9月公告招商，在3個月內完成招商審查作業，並吸引緯創資通公司、智邦科技、義隆電子公司以及普生公司設廠。

竹縣府表示，智邦公司將於11月10日正式營運，成為AI智慧園區首家營運科技廠；普生公司興建廠房已取得使用執照，緯創資通預計113年底完工。

另外，義隆電子預計115年完工、116年啟用，預計竹縣AI智慧園區共可提供4000個就業機會，並創造高產值。

前瞻基礎建設 新竹 智邦科技

延伸閱讀

竹縣寶山圖書館推動擴建計畫「大變身」 提升服務品質

竹縣「五支箭」AI智慧園區 將迎來科技大廠總部進駐

竹縣褒忠路將拓寬一倍寬度 紓解竹北往新埔、湖口塞車

影／竹縣新埔遠東紡織廠起火 濃煙空汙恐飄竹市東區...保持監測中

相關新聞

預計補助4千戶 竹市青年租金加碼補貼不到300戶申請

新竹市代理市長邱臣遠今首次到議會施政報告，市議員林彥甫指出，「青年租金加碼補貼」執行近一年半，執行率未達8%，明年度市府...

桃園新屋石滬列為文化景觀颱風也吹不垮 但「這原因」常遭破壞

桃園市新屋蚵間里上有9座石滬已被列為文化景觀，近期多個颱風肆虐，不過石滬相當穩固屹立不搖，桃園石滬協會表示，石滬只要基座...

竹縣AI智慧園區夯 智邦科技總部搶頭彩10日進駐

竹縣府今天指出，設置AI智慧園區吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司等設廠，智邦科技總部10日營運，成為首家營運科...

邱臣遠崛起取代高虹安？2026新竹繼續合作藍白表態了

新竹市長高虹安助理費案昨二審首開庭，官司發展牽動市長職務，地方關注2026年選舉是否再推藍白合？藍白兩邊都表態這些年合作...

擔心變數！司馬庫斯交通中斷成孤島 搶建臨時便橋盼2周完成

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道2號橋被大水沖垮，部落對外交通斷絕成「孤島」，縣府及鄉公所搶建臨時便橋的工程成為「當務之急...

苗栗縣第14屆優質大閘蟹評鑑比賽 蟹農陳石豐獲特等獎

苗栗縣優質大閘蟹上月初開賣，備受消費者歡迎，今天上午縣府與產銷協會共舉辦大閘蟹評鑑活動，共有27家蟹場養殖的大閘蟹參賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。