邱臣遠崛起取代高虹安？2026新竹繼續合作藍白表態了

新竹市長高虹安助理費案昨二審首開庭，官司發展牽動市長職務，地方關注2026年選舉是否再推藍白合？藍白兩邊都表態這些年合作得非常愉快；綠營則認為藍白都有各自想推的人選，代理市長的邱臣遠在待人處事上比高虹安好相處，有可能取代她。

高虹安停職迄今3個多月，邱臣遠今天首次到議會施政報告。據了解，高虹安未有辭職打算，近來都專心準備二審官司，雖然也有應邀出席里民聚會，不過已很少公開露面，臉書粉絲頁也停止更新。距離2026年雖然還有2年多，但藍綠白都已開始悄悄布局，至於未來是否再度上演「藍白合」，藍白兩陣營都樂觀其成。

新竹市議會國民黨黨團總召陳慶齡表示，2026大選未來藍白還是有很大需要配合的空間，藍白各自都有支持選民，如果在2026能夠整合、拿回執政權，也使雙方都能獲得最大利益，就他個人而言，還要看未來這2年的政治文化和改變，他也希望大家能夠坐下來談、坐下來聊，包括議員的部分他都覺得有談的空間。

民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，市長高虹安剛當選時，新竹市政府和新竹市議會不只和國民黨，也和其他黨團合作得非常愉快。藍白合作這幾年，以新竹市議會來講，因為有了非常不錯的磨合程度，大家的互動、掌握度都非常好，所以2026與其空口談藍白合，不如從現在就有實際上、實務經驗上的合作是比較切實、可行的。至於2026藍白合這問題的選項非常多元，「但我們願意用各種的心態來去面對他」。

不過民進黨籍新竹市議員楊玲宜認為，現在談藍白合都還言之過早，不管民眾黨或是國民黨，都有各自想推出來的人選，而且不只一組。以民眾黨來說，比起高虹安，現在檯面上看起來頗受大家歡迎的人選，包括人氣更高的代理市長邱臣遠，除了他之外，民眾黨也一度傳出立委黃國昌也可能會轉戰新竹市。

楊玲宜也指出，國民黨現在也有新竹市黨部主委李縉穎以及立委鄭正鈐都想爭取市長大位，所以2026市長選舉，藍白合鹿死誰手都還不知道。她認為今年12月25日過後，可以來好好觀察。