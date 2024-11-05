擔心變數！司馬庫斯交通中斷成孤島 搶建臨時便橋盼2周完成

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道2號橋被大水沖垮，部落對外交通斷絕成「孤島」，縣府及鄉公所搶建臨時便橋的工程成為「當務之急」，但面臨的挑戰大，如果沒有變數，希望在2周內能順利完成，恢復部落對外交通。

縣府原住民族行政處表示，昨天縣府各單位到現場會勘，搶建便橋的工程將交由尖石鄉公所執行，工程規畫設計和經費等概況等鄉公所提報審查通過即可動工，以縣府第二預備金支應。

原民處長雲天寶指出，司馬庫斯部落交通中斷，昨天上午已由3架次直升機將糧食、物資及藥品空運到部落，總量估計可維持部落居民1個月的生活需求；搶建的臨時便橋位在斷橋上游處，需要200公尺引道，河床便橋需要使用5到6個涵管，每個重達5噸，必須由重車運送，但聯絡道目前有兩處路基被掏空，也需要先改善確保重車通行安全。

尖石鄉公所表示，便橋工程如能順利進行，工期原則上希望能在兩周內完成，目前較擔心施工期間又有落石、邊坡崩坍等情況發生，都可能造成便橋完工時間延後。除了臨時便道、便橋工程，未來2號橋的復建工程初步規畫將施設80公尺長，以不落墩方式銜接兩岸，橋梁及周邊整流工程評估後，將提送中央災後復建工程審議，爭取經費復建。