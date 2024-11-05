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苗栗縣第14屆優質大閘蟹評鑑比賽 蟹農陳石豐獲特等獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場在諸多民意代表見證下，由縣長鍾東錦親臨頒獎，也藉此大力行銷苗栗的優質大閘蟹。記者吳傑沐／攝影
現場在諸多民意代表見證下，由縣長鍾東錦親臨頒獎，也藉此大力行銷苗栗的優質大閘蟹。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣優質大閘蟹上月初開賣，備受消費者歡迎，今天上午縣府與產銷協會共舉辦大閘蟹評鑑活動，共有27家蟹場養殖的大閘蟹參賽，最後由蟹農陳石豐榮獲特等獎，另評選出各6名頭等獎與優等獎，現場在諸多民意代表見證下，由縣長鍾東錦親臨頒獎，也藉此大力行銷苗栗的優質大閘蟹。

主辦單位指出，縣內目前大閘蟹養殖戶有31戶，養殖面積約20公頃，今年放養逾32萬隻，已邁入第14屆的大閘蟹評鑑，邀請專業的評審，依據大閘蟹的肥滿度、外觀、口感三大指標進行考核與評比，會場中可讓蟹農們彼此交流養殖技術外，更重要的是讓消費者找到優質的大閘蟹。

縣府農業處強調，每年大閘蟹上市前，都會要求蟹農接受藥物殘留及戴奧辛含量等的嚴格檢驗，今年藥物殘留的檢驗項目更增加到68項，通過檢驗後頒發產地認證的雷射防偽扣環標章，嚴格的安全把關，以建立良好的品牌形象。

產銷協會表示，苗栗大閘蟹擁有優質的養殖環境及嚴格安全的把關，每隻上市的大閘蟹都配有專屬的「產地QR code雷射防偽扣環標章」，讓消費者可查詢養殖紀錄與各種檢驗報告等生產履歷資訊，保證吃得安心、健康與美味。

此次大閘蟹評鑑比賽，最後由蟹農陳石豐榮獲特等獎，評獲頭等獎的有陳雲湧、張錦雲、葉佳任、邱俊義、林怡樓、吳定機；獲優等獎有鄧良洲、曾新豐、王麗華、吳克豐、巫森桂、吳正懋。

苗栗縣長鍾東錦受邀到場頒獎，他肯定蟹農辛苦外，也藉此大力行銷苗栗的優質大閘蟹。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦受邀到場頒獎，他肯定蟹農辛苦外，也藉此大力行銷苗栗的優質大閘蟹。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣優質大閘蟹上月初開賣，今天上午縣府與產銷協會共舉辦大閘蟹評鑑活動，共有27家蟹場養殖的大閘蟹參賽。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣優質大閘蟹上月初開賣，今天上午縣府與產銷協會共舉辦大閘蟹評鑑活動，共有27家蟹場養殖的大閘蟹參賽。記者吳傑沐／攝影

大閘蟹 消費者 鍾東錦

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