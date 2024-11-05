銀杏接近石門水庫又「暴滿」 北水分署用這2操作防太滿

銀杏颱風接近，桃園市石門水庫集水區今天上午微降雨，水庫入、出流量調節，水位、蓄水量水回到百分百「滿庫」狀態，水利署北區水資源分署展開高水位操作，雙管進行發電、永久河道放水路調節性洩洪，密切注意颱風與東北季風是否產生共伴效應降雨變化。

銀杏颱風中心位置朝西北方向進行，直接侵台機率較低，不過今、明（6日）兩天受東北季風影響，桃園以北、台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，今早桃園部分平地間歇細雨，石門水庫集水區微量降雨，受之前康芮颱風影響，水庫持續入流，帶進泥砂，水庫湖水呈黃色，至今天下午1時，石門水庫水位持續高達245.01公尺、蓄水量達2.05億噸及蓄水率100%，再度回升到滿庫狀況，不容疏忽。