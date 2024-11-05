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銀杏接近石門水庫又「暴滿」 北水分署用這2操作防太滿

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫持續入流帶進泥砂呈黃色，水位及蓄水量又回到「滿庫」高水位狀態。記者曾增勳／翻攝
石門水庫持續入流帶進泥砂呈黃色，水位及蓄水量又回到「滿庫」高水位狀態。記者曾增勳／翻攝

銀杏颱風接近，桃園市石門水庫集水區今天上午微降雨，水庫入、出流量調節，水位、蓄水量水回到百分百「滿庫」狀態，水利署北區水資源分署展開高水位操作，雙管進行發電、永久河道放水路調節性洩洪，密切注意颱風與東北季風是否產生共伴效應降雨變化。

銀杏颱風中心位置朝西北方向進行，直接侵台機率較低，不過今、明（6日）兩天受東北季風影響，桃園以北、台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，今早桃園部分平地間歇細雨，石門水庫集水區微量降雨，受之前康芮颱風影響，水庫持續入流，帶進泥砂，水庫湖水呈黃色，至今天下午1時，石門水庫水位持續高達245.01公尺、蓄水量達2.05億噸及蓄水率100%，再度回升到滿庫狀況，不容疏忽。

北水分署表示，石門水庫回到滿庫水位和蓄水，該分署今天進行雙機發電、永久河道放水路調節性放水，入出流量均採每秒103立方公尺進行，繼續執行高水位操作方式，因為銀杏從南海而過，恐會與東北季風產生共伴效應，影響降雨不穩定，是否帶來石門水庫進水降雨變化，正密切觀察，目前水庫水情良好、供水穩定。

石門水庫持續入流帶進泥砂呈黃色，水位及蓄水量又回到「滿庫」高水位狀態。記者曾增勳／翻攝
石門水庫持續入流帶進泥砂呈黃色，水位及蓄水量又回到「滿庫」高水位狀態。記者曾增勳／翻攝
石門水庫持續入流帶進泥砂呈黃色，水位及蓄水量又回到「滿庫」高水位狀態。記者曾增勳／翻攝
石門水庫持續入流帶進泥砂呈黃色，水位及蓄水量又回到「滿庫」高水位狀態。記者曾增勳／翻攝

康芮颱風 東北季風 石門水庫

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