代理市長後首次赴議會施政報告 邱臣遠：市府減債25.6億

新竹市代理市長邱臣遠今天首次到議會施政報告，並指出自市長高虹安上任後，積極開源節流，嚴格控管公共債務，已成功將公共債務從2022年底的100.17億元減至74.57億元，降低25.6億元，平均市民扛債從2萬2139元降至1萬6337元，讓財政更具韌性。

邱臣遠接著也從十大施政策略逐一報告，新竹好學部分，今年陸續完工啟用華德福實驗學校、青草湖國小多功能活動中心，新竹國小附幼重建工，同時積極檢討學區劃分，開辦關埔及南區安心通學專車，香山、成德、建功三所市立高中也已核定增班計畫，增加530個入學名額，數位實驗高中也將於114學年度正式開學。

邱臣遠說，市府也向中央爭取逾4.6億元補助經費，規畫24校通學步道、人行道及路口安全，西門國小、香山高中汀埔圳第14支線等通學步道已陸續完工；關埔空橋建設，有4座由市府規畫興建，目前積極趕工中，民間捐建的埔頂一路空橋亦於8月30日開工，預計2025年完工。

邱臣遠指出，綠色運輸方面，市府推動全電動公車路線的先導公車、引進500輛共享機車、規畫在公有停車場增設268支汽車充電樁；更透過全國首創的ESG媒合平台，與聯華電子、台灣艾司摩爾公司等17家企業合作10項ESG相關計畫。

城市基礎建設方面，邱臣遠表示，累計已汰換3313盞路燈，2025年編列3000萬元經費加速汰舊換新，提升市區夜間照明品質；更啟動「安心路平計畫」，完成89條道路及巷道改善，總長度約25公里、總面積達20.7萬平方公尺。

提到推動觀光部分，邱臣遠說，市府舉辦多場大型藝文活動，包含5月首度舉辦的國際動漫節，2天就吸引逾5.5萬人次，並榮獲「美國繆思設計大獎」金獎；秋季在新竹漁港舉辦的國際風箏節，吸引逾12萬民眾及風箏愛好者熱情參與，創下歷史新高。

此外，近期最夯的新竹購物節也是首度辦理，市府與超過1000個特約商家、櫃位品牌及飯店旅宿業者合作，預計將帶動外縣市遊客在竹市商圈消費、住宿效益達4.5億元，整體活動消費總額預期更將達50億元以上。