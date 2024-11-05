快訊

超嗨！機票達人曝「泰國對台永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

桃園溪海休閒農業區設置Ubike 2.0有譜 明年完工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
Ubike 2.0站示意圖，本報資料照片
Ubike 2.0站示意圖，本報資料照片

桃園市溪海休閒農業區因為有不少遊客從高鐵站過來，休區一直希望能在農場設置Ubike 2.0，市府遲未點頭，地方上不放棄，在地議員徐其萬、游吾和爭取後，確認根據上個月的會勘，決議由大園區公所設置鋪面，交通局接手裝設20柱車柱，預計明年3、4月完工。

農業局表示，溪海休閒農業區是第一個爭取到設置Ubike 2.0的休區。另外，市政府今年9月完成Ubike 1.0置換成2.0版車輛工作以後，1.0版的Ubike會送給有需要的休閒農業區，原先因為各休區考量有公部門財產保管的問題，加上維修經費要自己負擔，因此遲遲不敢接受Ubike 1.0微笑單車，這部分已經有解，市府傾向同意Ubike 1.0不需要做成公部門的資產紀錄，但是休區業者必須自己負責維修，目前溪海、月眉等休閒農業區都表示有意願，趁有交通局規畫中。

游吾和、徐其萬表示，市政府9月提前完成Ubike2.0全面置換工作，地方上於是就爭取溪海休閒農業區也設置Ubike2.0，因為休區離高鐵站只約4公里，有的位置更近，假日常有遊客搭機捷到高鐵站再到溪海休憩，除非有大型的活動向花季才有接駁車，不然公車的班次不多，遊客到這裡要另外搭計程車，並不方便，如果有Ubike 2.0這段距離不只免費，沿路還可以欣賞田園美景，也可以逛休更多的景點，適合規畫半日甚至一日的輕旅遊。

溪海里長劉健勳、里民、溪海休閒農業發展協會理事長王應和過去一直在爭取設置Ubike 1.0、2.0，現在決定就在溪海休閒農業區遊客中心旁增設微笑單車，一定可以促進地方的觀光發展。目前規畫設置20個車柱，由區公所協助改善鋪面後，交通局設置租賃站點，預計明年3、4月完成設置。

在地議員標示溪海休閒農業區設置Ubike的位置，還有跟市府往來的公文。圖／議員游吾和臉書
在地議員標示溪海休閒農業區設置Ubike的位置，還有跟市府往來的公文。圖／議員游吾和臉書
桃園市溪海休閒農業區爭取到Ubike 2.0，在地議員很快分享好消息。圖／議員徐其萬臉書
桃園市溪海休閒農業區爭取到Ubike 2.0，在地議員很快分享好消息。圖／議員徐其萬臉書

Ubike 單車 高鐵

延伸閱讀

影／總預算朝野攻防 民進黨籲桃園藍委勿杯葛預算

桃園經國國中操場年久失修 立委爭取950萬整建

台南騎樓停車爭議不斷 民進黨團要交通局12月中旬給答案

清大附醫計畫生變 桃市府下通牒：明年8月底收回土地

相關新聞

苗栗縣第14屆優質大閘蟹評鑑比賽 蟹農陳石豐獲特等獎

苗栗縣優質大閘蟹上月初開賣，備受消費者歡迎，今天上午縣府與產銷協會共舉辦大閘蟹評鑑活動，共有27家蟹場養殖的大閘蟹參賽，...

銀杏接近石門水庫又「暴滿」 北水分署用這2操作防太滿

銀杏颱風接近，桃園市石門水庫集水區今天上午微降雨，水庫入、出流量調節，水位、蓄水量水回到百分百「滿庫」狀態，水利署北區水...

代理市長後首次赴議會施政報告 邱臣遠：市府減債25.6億

新竹市代理市長邱臣遠今天首次到議會施政報告，並指出自市長高虹安上任後，積極開源節流，嚴格控管公共債務，已成功將公共債務從...

桃園溪海休閒農業區設置Ubike 2.0有譜 明年完工

桃園市溪海休閒農業區因為有不少遊客從高鐵站過來，休區一直希望能在農場設置Ubike 2.0，市府遲未點頭，地方上不放棄，...

竹縣寶山圖書館推動擴建計畫「大變身」 提升服務品質

新竹縣寶山鄉獲客委會支持及補助， 鄉立圖書館將推動擴建工程，總經費逾9000萬元，盼打造集文化、教育、傳承於一身的閱讀空...

竹縣「五支箭」AI智慧園區 將迎來科技大廠總部進駐

新竹縣AI智慧園區在經濟部前瞻計畫補助下，成功吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司4家大廠設廠，歷經3年工期，智邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。