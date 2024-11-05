桃園溪海休閒農業區設置Ubike 2.0有譜 明年完工

桃園市溪海休閒農業區因為有不少遊客從高鐵站過來，休區一直希望能在農場設置Ubike 2.0，市府遲未點頭，地方上不放棄，在地議員徐其萬、游吾和爭取後，確認根據上個月的會勘，決議由大園區公所設置鋪面，交通局接手裝設20柱車柱，預計明年3、4月完工。

農業局表示，溪海休閒農業區是第一個爭取到設置Ubike 2.0的休區。另外，市政府今年9月完成Ubike 1.0置換成2.0版車輛工作以後，1.0版的Ubike會送給有需要的休閒農業區，原先因為各休區考量有公部門財產保管的問題，加上維修經費要自己負擔，因此遲遲不敢接受Ubike 1.0微笑單車，這部分已經有解，市府傾向同意Ubike 1.0不需要做成公部門的資產紀錄，但是休區業者必須自己負責維修，目前溪海、月眉等休閒農業區都表示有意願，趁有交通局規畫中。

游吾和、徐其萬表示，市政府9月提前完成Ubike2.0全面置換工作，地方上於是就爭取溪海休閒農業區也設置Ubike2.0，因為休區離高鐵站只約4公里，有的位置更近，假日常有遊客搭機捷到高鐵站再到溪海休憩，除非有大型的活動向花季才有接駁車，不然公車的班次不多，遊客到這裡要另外搭計程車，並不方便，如果有Ubike 2.0這段距離不只免費，沿路還可以欣賞田園美景，也可以逛休更多的景點，適合規畫半日甚至一日的輕旅遊。