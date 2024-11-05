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竹縣寶山圖書館推動擴建計畫「大變身」 提升服務品質

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉立圖書館將斥資近億元辦理擴建工程。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉立圖書館將斥資近億元辦理擴建工程。記者胡蓬生／攝影

新竹縣寶山鄉獲客委會支持及補助， 鄉立圖書館將推動擴建工程，總經費逾9000萬元，盼打造集文化、教育、傳承於一身的閱讀空間，為鄉民提供豐富的學習資源，成為全齡層的文化聚點，預計2026年底前完工。

寶山鄉長邱振瑋表示，這次擴建計畫將全面改善現有館舍，提升圖書館設施，讓更多民眾享受到文化資源的便利。圖書館獲客委會「文化發電機」專案支持，補助高達7943萬元，鄉公所自籌1513萬元，總經費預計9456萬元，圖書館推動擴建，將是寶山鄉文化發展的重要里程碑。

他指出，鄉公所致力提升圖書館的服務設施與空間，隨台積電擴廠後，寶山的社區需求更是不斷增長，去年入館人次高達4萬1096人，借書量達11萬7595冊，圖書館使用率在全縣 名列前茅。

鄉公所指出，最近已針對圖書館擴建計畫辦理說明會讓鄉親了解，圖書館擴建案有多項特色區域，其中一樓設有兒童專屬閱讀區和多功能遊戲室，為年輕讀者提供友好學習環境。此外，也將設置寶山客家特色展示區，傳承和發揚客家文化，並規髮銀髮樂活區，為長者提供舒適的閱讀與休閒空間。

二樓將打造多媒體展示區和漫畫圖書區，增強圖書館的互動性與趣味性，吸引更多青少年讀者；三樓設置閱覽區和自習區，專為寶山鄉的學生設計，盼滿足學習需求。

鄉公所表示，鄉立圖書館擴建工程預估明年6月動工，工期預估1年半，將爭取在後年底完工，擴建施工期間，現有圖書館將就近另覓合適地點提供鄉親服務。

新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉立圖書館將辦理擴建工程，改善空間並提升服務，圖為完工後的各項空間示意圖。圖／寶山鄉公所提供

圖書館 客委會 客家文化

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