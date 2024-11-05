竹縣「五支箭」AI智慧園區 將迎來科技大廠總部進駐

新竹縣AI智慧園區在經濟部前瞻計畫補助下，成功吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司4家大廠設廠，歷經3年工期，智邦科技總部將於11月10日率先進駐，成為AI園區第一家正式營運的大廠。

縣長楊文科指出，AI智慧園區是縣府重大政策「五支箭」中的一支箭，也是跑得最快的一支箭，很高興上任以來推動的「五支箭」政策，成功吸引4家大廠進駐AI智慧園區，且即將迎來第一家大廠營運，率先帶入500個職缺，未來4家大廠營運後，可為縣內創造4000個就業機會及逾千億元的年產值。

縣府指出，智邦科技專注網路通訊領域、設計和開放網路架構產品，以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，11月10日開幕，新竹企業總部將搬遷至竹北AI園區，原科學園區辦公室將以新竹分公司方式維持營運。

新竹縣2019年11月獲中央核定設置AI智慧園區，總面積約12.61公頃，2021年8月園區道路，包括智慧路、智慧一路及智慧二路；五大管線包含自來水、汙水、電信、天然氣及台電及交通號誌、路燈，還有占地約2公頃的公園都完工。

縣府在建置園區公共設施期間，同步在2020年9月公告招商，3個月內完成招商審查，成功吸引全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」、全球網路通訊大廠「智邦科技」、全球人機介面晶片領導廠商「義隆電子」及精準醫療生技大廠「普生公司」設廠；智邦科技總部即將進駐，搶得頭香。