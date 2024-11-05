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桃園就服處年底前咖啡輕食甜點4種技能班開課

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園就服處年底開辦咖啡甜點技能班。圖／就服處提供
桃園就服處年底開辦咖啡甜點技能班。圖／就服處提供

桃園市政府就業職訓服務處為協助失業待業待民眾提升就業競爭力盡早回歸職場，辦理「有頭鹿」職能訓練場，第4、5梯次11月至12月起陸續開課，技術類共4班次，提供120個訓練機會，讓勞工有多元選擇的機會，適性學習並接軌就業。

就服處說明，今年開課班級包含藝術剪染造型技術、咖啡輕食甜點輕食人員培訓、ERP電子商務與文書處理應用、烘焙職人麵包暨蛋糕甜點製作培訓，種類包括甜點、飲料調製、烘焙、電腦文書應用、剪髮設計等多元類別的課程安排，提供豐富的學習管道，強化就業技能，希望做到結訓後與工作職場無縫接軌。

就服處處長陳秋媚表示，就服處委外訓練單位辦理多元職訓課程，經由專業的課程規畫，培養民眾符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓民眾都能順利就業，去年開辦30個班次729人參訓，輔導訓練後就業率達83.41%以上。

歡迎待業朋友把握職業訓練的機會，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民族、新住民等特定身分參訓課程免費，一般身分者補助80％費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，即日起可向各相關訓練單位辦理報名，招生詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處、桃園工作職缺地圖、台灣就業通或洽各訓練單位查詢。

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