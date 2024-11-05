桃園就服處年底前咖啡輕食甜點4種技能班開課

桃園市政府就業職訓服務處為協助失業、待業待民眾提升就業競爭力盡早回歸職場，辦理「有頭鹿」職能訓練場，第4、5梯次11月至12月起陸續開課，技術類共4班次，提供120個訓練機會，讓勞工有多元選擇的機會，適性學習並接軌就業。

就服處說明，今年開課班級包含藝術剪染造型技術、咖啡輕食甜點輕食人員培訓、ERP電子商務與文書處理應用、烘焙職人麵包暨蛋糕甜點製作培訓，種類包括甜點、飲料調製、烘焙、電腦文書應用、剪髮設計等多元類別的課程安排，提供豐富的學習管道，強化就業技能，希望做到結訓後與工作職場無縫接軌。

就服處處長陳秋媚表示，就服處委外訓練單位辦理多元職訓課程，經由專業的課程規畫，培養民眾符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓民眾都能順利就業，去年開辦30個班次729人參訓，輔導訓練後就業率達83.41%以上。

歡迎待業朋友把握職業訓練的機會，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民族、新住民等特定身分參訓課程免費，一般身分者補助80％費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，即日起可向各相關訓練單位辦理報名，招生詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處、桃園工作職缺地圖、台灣就業通或洽各訓練單位查詢。