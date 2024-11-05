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桃園楊梅移工1.5萬人 微型電動二輪車將納管否則恐遭罰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
微型電動二輪車。（聯合報系資料庫）
微型電動二輪車。（聯合報系資料庫）

微型電動二輪車將於今年11月30日正式納管，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘，桃園市楊梅警分局有鑑於，轄區約1.5萬名外籍移工大多使用微型電動二輪車作為代步工具，提醒移工避免受罰。

有鑑於外籍移工大多使用微型電動二輪車作為代步工具，且因語言問題多數不諳交通法令及號誌，常有違規甚至導致交通事故發生情事。楊梅警分局轄內移工約1.5萬人，為數眾多。

為保障用路人安全，楊梅警分局至轄區內江申工業股份有限公司向廠內外籍移工宣導交通安全新制，另因國內詐欺案件頻傳，移工充當車手及人頭帳戶情形屢見不鮮，楊梅警方針對反詐識詐、反毒及人口販運等犯罪預防宣導，並提供諮詢管道，使這群離鄉背井來台辛苦工作的外籍移工朋友，盼能透過警方法令宣導，更加熟悉台灣法令及規定，也更融入台灣生活。

楊梅警分局呼籲，微型電動二輪車將於今年11月30日正式納管，需完成掛牌、投保強制險及年滿14歲才可以上路騎乘，逾期未依規定領用牌照行駛，可處1200元至3600元罰鍰；另未滿14歲騎乘將處600元至1200元罰鍰並禁止駕駛、車輛移置保管。

微型電動二輪車將於今年11月30日正式納管，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。圖／楊梅警分局
微型電動二輪車將於今年11月30日正式納管，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。圖／楊梅警分局
微型電動二輪車將於今年11月30日正式納管，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。圖／楊梅警分局
微型電動二輪車將於今年11月30日正式納管，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。圖／楊梅警分局

交通事故 桃園 移工 電動

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