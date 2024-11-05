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苗栗市貓裏喵親子公園有蛇 市公所全面搜查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所貓裏喵親子公園旁人行道今天上午發現蛇的蹤跡，市公所將全回搜查，防止造成傷害。圖／取自臉書「苗栗大小事」
苗栗市公所貓裏喵親子公園旁人行道今天上午發現蛇的蹤跡，市公所將全回搜查，防止造成傷害。圖／取自臉書「苗栗大小事」

苗栗市公所貓裏喵親子公園旁人行道今天上午發現的蹤跡，驚動管理的市公所，初步研判是無毒臭青母，可能來自是下方後龍溪河濱公園，公所將全回搜查，防止造成傷害。

民眾目睹苗栗市貓裏喵親子公園旁人行道有蛇出沒，今天上午10點左右在臉書「苗栗大小事」貼文，蛇身有1公尺多長，提醒小心注意，縣政府消防局並沒有受理有關報案，市公所接獲反映，派員搜查蛇蹤。

市公所初步研判是臭青母，並沒有毒性，應該是從鄰近的後龍溪河濱公園，因河濱公園在水畔，雜草樹林茂盛，也是蛇類活動相對熱區，籲請民眾提高警覺，苗栗縣政府農業處指出，如果發現蛇隻保持冷靜，與蛇的頭部至少約1個蛇身長的適當距離，觀察蛇爬行的動向，撥打「119 」，請求協助後續處理。

人行道 親子

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