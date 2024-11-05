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竹市免廢市集「毛孩寵愛篇」 9日壓軸登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
免廢市集民眾設攤情形。圖／新竹市府提供
免廢市集民眾設攤情形。圖／新竹市府提供

「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」今年壓軸場將於11月9日在大湳雅公園登場。這次主題是「毛孩寵愛篇」，是今年最後一場的免廢市集，民眾可整理家中的不用品或二手物，並自備野餐墊帶來現場擺攤，若家中無野餐墊，可於市集服務台借用，並在現場交流寵物用品和生活小物。

環保局表示，免廢市集是一個友好的環保平台，讓民眾避免浪費資源和製造垃圾。市集採用免費分享的方式，不僅能滿足大家的需求，還能節能減碳。今年3月23日分享好書篇、4月20日北鼻好物篇和10月19日鍋碗瓢盆篇的三場市集，累計設有402個攤位，吸引約4700位市民參與，共分享物件1萬2989件，維修電器82件，充分展現對環保活動的熱情。

環保局分享，劉姓女子大學畢業後因工作搬家到竹市，慕名參加免廢市集活動，遇到一位熱情攤主分享她的陶瓷杯子和寵物玩具，攤主說出了舊物陪伴自己的故事，希望舊物能夠找到新主人接續使用。劉女說，很高興透過攤主尋覓到心愛的物品，在家中繼續發揮價值，也從資源永續循環行動獲得溫暖和快樂。

環保局強調，11月9日活動現場只需現場到市集服務台報名，前30個攤位完成報名還可獲得派對餐食和循環杯飲料，請攤主們於活動結束後歸還所借用的野餐墊、攤主圍裙和循環杯。此外，廣受歡迎的「維修聊天室」也應市民要求再次登場，提供電器免費維修服務。

環保局提醒，市集的日期可能會因天氣變化而有所調整，民眾可定期查看竹市環保局資源回收網站( https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/ )。

免廢市集活動現場。圖／新竹市府提供
免廢市集活動現場。圖／新竹市府提供

寵物 環保局 野餐

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