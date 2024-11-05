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竹南科學實驗中學土地苗縣府初步匡定 鍾東錦：等國科會同意

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天證實竹南科學園區實驗中學用地，初步匡定在竹南鎮普覺堂對面9.23公頃。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天證實竹南科學園區實驗中學用地，初步匡定在竹南鎮普覺堂對面9.23公頃。記者范榮達／攝影

地方企盼的苗栗縣南科學園區實驗高中，縣府初步匡定竹鎮普覺堂對面遷墓清空的9.23公頃土地，縣長鍾東錦表示等國家科學及技術委員會等單位同意，就可以啟動後續作業。

鍾東錦今天證實竹南科實中用地初步匡定，他於前天李科永文教基金會頒發獎助學金會場，特別提及桃竹苗大矽谷計畫，竹南儲備基地會是第一個啟動發展的，甚至竹南科實中的土地縣府已經匡定，將會請立委陳超明跟教育部、國科會會勘場址。

鍾東錦說，竹南科實中如果確定，在座領獎的學生就很有機會就讀，但並非現有高中不好，而是本來要去外地讀書的國中會考5A級的學生，能夠留在自己的家鄉讀書。

縣府指出，竹南科實中有必要性，因應大矽谷推動方案，預估2026年移居0至19歲1萬1000多人，現階段新竹科學園區外溢人口增加，竹南科實中滿足就學需求。此外，優質學校提供國際水準教育資源，銜接國內或僑居地教育，解決延攬科技人才子女就學需求。

建議竹南科實中學制及規模，包括高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班，共約1200人，分學年、園區廠商進駐、員工成長，及學生需求，彈性調整各學年班級及規模。

縣府參酌嘉義科學園區88公頃，嘉科實中佔地8.5公頃，屏東科學園區78.83公頃，屏科實中8.6公頃，竹南科擴大園區約150公頃,，提供普覺堂對面，竹南鎮公所早已清空墓地9.23公頃，土地所有權縣府，管理機關竹南鎮公所，只要巷確定後，縣府就可以啟動土地變更等後續作業。

南科 教育部 矽谷 苗栗縣 鍾東錦

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