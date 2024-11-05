工友缺額6成 桃市府補助學校庶務費

中央2002年公告學校工友遇缺不補，桃園市目前缺額達6成，預計5年後將有多達8成中小學沒有工友，民代憂心人力不足恐加重基層教師負擔。教育局回應，市府每年會補助學校庶務費處理各項雜務，若庶務費不足將再滾動調整。

桃園市學校工友員額以各校班級數規模制定，200人以下學校可設1名工友，2800人以上學校可設到6名。桃園市3年前共301名工友，由於行政院人事總處2002年公告員額精簡工友遇缺不補，如今只剩242名。

市議員舒翠玲昨在議會質詢指出，桃園市今年度各級學校編制教職工友共632名，實際在職卻僅242名，缺額達390名，隨更多工友邁入退休年齡，預估5年後缺額攀升至近80%、12年後增至92.5%。

舒翠玲說，學校工友業務眾多，包括油印機操作管理、文書寄領金融來往、物品或庫房管理、校舍公物簡易修繕、校園綠美化與照料等；市府每年編列約1.1億元委辦費再分配給各校，但如此低廉的委辦費根本請不到專業水電工或園藝工，又無法隨叫隨到，最後恐怕還是得由基層教師處理。

教育局回應，市府今年已將委辦費以每退休1名工友，從每月補助2萬2000元增至2萬3000元，評估這樣的金額已足夠學校招標，委辦各項校園庶務，許多學校的家長也願協助簡易修復等事項，若學校經費不足，校方可向教育設施科申請補助。