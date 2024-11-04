桃市73處活動中心坐落私地 地主要求拆屋還地

桃園市現有377個市民活動中心，有73處坐落於私人土地，部分地主近年請求租金補償、協議價購或拆屋還地，民代呼籲市府應與地主妥善協商，避免影響市民使用權益。市府回應，目前有7案地主提出異議，4案將依判決內容遷移或租地，3案還在協調中，會積極辦理。

議員李家興表示，過去許多父執輩熱心公益，借地給政府蓋活動中心造福鄰里，並沒有訂定同意書或辦理捐贈過戶等手續，導致許多活動中心坐落私人土地上，後代陸續繼承、買賣後衍生爭議，希望拿回土地，甚至不惜和市府對簿公堂，要求拆屋還地。

李家興坦言這是歷史共業，但隨著市府陸續增蓋活動中心，部分地區1里有2個以上活動中心，許多地主認為應該回歸正軌，租金補償、協議價購都可以，而非強占民地，呼籲市府積極協商協商。

市府回應，全市377處市民活動中心，社會局管理203處、民政局負責174處，盤點後有73處坐落於私人土地，其中社會局所屬的7處有接獲地主反映；民政局轄管的有4處坐落私人土地，分別為大園圳頭、楊梅豐岡、秀才、桃園西埔活動中心，但目前沒有地主反映產權問題。

社會局長陳寶民表示，坐落於私人土地的活動中心建物大多已有年代，目前7處經地主提出的案件中，4處法院判決結果已出爐，分別位在蘆竹、觀音、大溪區，如評估建物已屬危樓將提前拆除還地，或是與地主協商暫時提供使用，待尋找鄰近公有建物搬遷後拆除還地，另3處協調中的案件則位於楊梅及觀音。

社會局表示，針對類似案件，市府財政局已召開「研商政府機關使用民地補償方案」會議，會中決議若地主提起訴訟且法院判決市府敗訴，將依法院判決結果處理；若建物經鑑定為危樓或以閒置報廢者，提前辦理拆除返還土地；若建物還需使用，則辦理無償借用或租用，必要時得編列預算取得產權。