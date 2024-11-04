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桃園經國國中操場年久失修 立委爭取950萬整建

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市經國國中操場年久失修，立委萬美玲獲悉後，今天邀請體育署現地會勘。圖／萬美玲提供
桃園市經國國中操場年久失修，立委萬美玲獲悉後，今天邀請體育署現地會勘。圖／萬美玲提供

桃園市桃園區經國國中操場使用17年，年久失修，立委萬美玲獲悉後向中央爭取，今天邀請體育署現地會勘，署長鄭世忠當場允諾，補助經國國中950萬元整建操場跑道。

萬美玲指出，經國國中校長陳新文、家長會長黃依婷陳情，操場跑道年久失修，學區內里長李珮瑜、楊順益、陳俊豪也關切，隨即召集體育署長鄭世忠等人會勘，會中體育署拍板，將補助950萬元整建操場跑道。

萬美玲說，桃園區只要有向她提出操場跑道整建需求的學校，全部都獲得體育署補助，至今已有桃園、東門、南門、同安、北門、慈文、莊敬、同德國小；同德、慈文、中興國中；桃園、武陵高中順利更新操場跑道。

萬美玲表示，在立法院教育及文化委員會擔任召委期間，除了爭取桃園區各級學校操場跑道整建專案經費外，也爭取了老舊廁所整修、無障礙設施整建等專案補助經費，同時也協助南門、西門、龍山國小等學校老舊校舍重建經費。

萬美玲感謝鄭世忠百忙之中抽空來經國國中，了解學校確有需求後，立即同意補助經國國中操場整建經費950萬元。她也承諾，未來也會持續針對教學現場需求，向教育部爭取更多教育資源回來桃園，給桃園的孩子有最好的教育環境。

桃園 萬美玲 體育

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