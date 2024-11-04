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埔心牧場遭爆前員工錘打梅花鹿 桃園動保處要查

中央社／ 桃園4日電
桃園市埔心牧場才遭爆料涉嫌虐兔，今天又有媒體接獲爆料影片，指已被開除的員工過去曾用錘子敲打梅花鹿的頭。圖／聯合報系資料照片
桃園市埔心牧場才遭爆料涉嫌虐兔，今天又有媒體接獲爆料影片，指已被開除的員工過去曾用錘子敲打梅花鹿的頭。圖／聯合報系資料照片

桃園市埔心牧場才遭爆料涉嫌虐兔，今天又有媒體接獲爆料影片，指已被開除的員工過去曾用錘子敲打梅花鹿的頭。埔心牧場表示將強化員工訓練；動保處說已接獲檢舉將派案調查。

日前才遭爆料涉嫌虐兔的桃園市楊梅區埔心牧場，今天又遭網路媒體報導以錘子敲打梅花鹿，媒體報導，埔心牧場已被開除的前動物組主管黃男曾用錘子敲打公梅花鹿的頭，根據民眾提供的畫面顯示，事件發生時間疑在2023年3月。

報導指出，影片畫面中有一名男子持錘子進入梅花鹿籠子裡，看到一隻梅花鹿靠近後，男子又跑出門外，接著在矮牆外用錘子敲擊梅花鹿頭部，隨後又衝進門內再次錘打梅花鹿頭部2下，一旁梅花鹿也受驚躲避，男子才離開。

埔心牧場晚間發布聲明回應，近日網路上流傳牧場已離職員工動物照養影片，該名員工過去照養行為不當造成社會觀感不佳及不良示範，牧場深感抱歉，對於相關影片倍感震驚，將配合主管機關進行後續調查處理。

牧場也即刻安排外部獸醫對場內動物進行全面健檢，除持續加強人員訓練，後續對動物照養監視器存錄內容將保管1年，並責成相關主管不定時稽核監視畫面，以確保動物獲得妥善照顧。

桃園市政府動物保護處長王得吉告訴中央社記者，今天有接獲檢舉，明天將派案調查。

埔心牧場日前遭爆料，陳姓駐場獸醫在開門時涉嫌將門邊兔子踢開，還在疑似進行診療時用腳踩著兔子，動作粗暴、造成兔子腳部受傷。埔心牧場2日表示，已對相關人員予以最嚴厲處分。桃園市動保處也派員進行調查。

動物 梅花鹿 牧場 虐待動物

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