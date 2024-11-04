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桃園傘兵基地建物、傘徽列文資 變身酷公園活動中心啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，保留傘兵傘徽具特色。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，保留傘兵傘徽具特色。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區傘儲庫營區5年前由國防部撥用活化，園區保留傘徽及2棟建物列文資列冊，市府今年完成建設活化，市長張善政今天下午主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用、表示，這塊軍方傘兵降落傘基地，市府投入近8000萬打造保文資建物的公園及市民活動、休憩好去處。

大溪區傘儲庫營區鄰近中科院、國防部理工學院，坐落於住宅區內，市府5年前取得國防部撥用土地後，將2棟營區建物及傘兵傘徽保留文資列冊，市府將佔地約1.5公頃用地分三期建設，斥資近8000萬，開闢傘儲酷公園，更新保留傘徽，活化建物及綠地環境重塑，完成大溪三元市民活動中心，增建直升機型兒童遊具及體健設施，成為兼具文資價值建物及民眾活動場域，今天起開放民眾參觀、使用。

張善政表示，三元市民活動中心暨傘儲酷公園原是軍方土地，多年前移撥市府，經3年3期工程建設，投入近8000萬，將這塊軍方傘兵降落傘基地，開闢傘儲酷公園，經由房舍整修和環境整理，最後以不到1億元經費完善公園及市民活動中心的園區，尤其提供大溪三元里居民多一個休憩、活動的好去處。

大溪區三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，保留2棟建物及傘徽列文資。記者曾增勳／攝影
大溪區三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，保留2棟建物及傘徽列文資。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園揭幕啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園揭幕啟用。記者曾增勳／攝影
大溪區三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，建置直升機型兒童遊具設施特色。記者曾增勳／攝影
大溪區三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，建置直升機型兒童遊具設施特色。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園揭幕啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政主持三元市民活動中心暨傘儲酷公園揭幕啟用。記者曾增勳／攝影
大溪區三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，具文資價值的建物及傘徽，增添園區特色。圖／大溪區公所提供
大溪區三元市民活動中心暨傘儲酷公園啟用，具文資價值的建物及傘徽，增添園區特色。圖／大溪區公所提供

國防部 建物 桃園

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