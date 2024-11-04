快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園工友缺額6成 基層教師憂兼扛庶務…教育局回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園學校工友缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教師負擔。圖／桃園市教育局提供
桃園學校工友缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教師負擔。圖／桃園市教育局提供

中央2002年公告學校工友遇缺不補，桃園目前缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教師負擔。教育局回應，市府每年會補助學校庶務費處理各項雜務，若庶務費不足將再滾動調整。

桃園學校工友員額以各校班級數規模制定，200人以下學校可設1名工友，2800人以上學校則可設到6名。桃園市3年前共301名工友，由於行政院人事總處2002年公告員額精簡工友遇缺不補，如今只剩242名。

教育局以2萬3000元為基準，訂定學校每退休1名工友，每年補助學校27.6萬元委辦費，取代工友薪資，招標處理校園雜務，不過如今基本工資已調整至2萬8590元，遭質疑金額未與時俱進。

市議會今進行市政總質詢，議員舒翠玲指出，桃園市今年度各級學校編制教職工友共632名，實際在職卻只有242名，缺額多達390名，隨更多工友邁入退休年齡，5年後缺額比例可能攀升至近80%，12年後升至92.5％，最晚至2048年工友將全面退場。

舒翠玲表示，校友業務眾多，包括油印機操作管理、文書寄領金融來往、物品或庫房管理、校舍公物簡易修繕、校園綠美化與照料等，市府每年編列約1.1億元委辦費，分配給各校處理校園雜務，但如此低廉的委辦費根本請不到專業水電工或園藝工，又無法隨叫隨到立即處理，最後課桌椅、玻璃破損等案件，恐怕還是由基層教師處理，加重老師負擔。

教育局回應，今年市府已將委辦費從每退休1名工友，每月補助2萬2000元增加1000元至2萬3000元，目前評估這樣的金額已足夠學校委辦各項庶務，許多學校的家長也願意協助簡易修復等事項，若學校經費不足，另可向教育設施科申請補助。

桃園學校工友缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教師負擔。圖／桃園市教育局提供
桃園學校工友缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教師負擔。圖／桃園市教育局提供

教育局 校園 桃園

延伸閱讀

桃園大福青蛙廣場啟用 國道橋下化身市民休閒空間

桃園113學年起幫代理教師提敘加薪 張善政：該負擔的

工友遇缺不補…議員批2026年恐「全退休」 新北：研擬延聘

學校工友遇缺不補改發庶務費 新北校長被迫26K違法徵人

相關新聞

楊文科呼籲同黨立委趕快通過總預算 引起政壇揣測

國民黨籍新竹縣長楊文科昨天在新埔義民廟秋祭大典，在行政院長卓榮泰面前公開呼籲在場兩名同黨籍立委林思銘、徐欣瑩，希望趕快配...

桃園工友缺額6成 基層教師憂兼扛庶務…教育局回應了

中央2002年公告學校工友遇缺不補，桃園目前缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教...

桃園大福青蛙廣場啟用 國道橋下化身市民休閒空間

為活化國道二號高架橋下空間，桃園市政府及八德區公所將原國道二號橋下既有的遊戲場更新改造，符合衛福部安全規範，讓空間再度活...

參加職訓換跑道 美編改當網頁設計師成功加薪

勞動力發展署桃竹苗分署職訓課程「讓你跳槽轉職爭取加薪空間」，大學視覺傳達設計系畢業生方小姐，原先在生物科技公司產品包裝設...

楊文科今議會施政報告 「要為新竹縣未來30年榮景打拚」

新竹縣長楊文科今天在議會定期會施政報告，他指出，任縣長5年10個月來，感謝議會監督、支持縣政，目前5支箭、10大交通建設...

觀霧79公頃林地去年大火燒毀 林保署要種回紅檜、扁柏

苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道去年3月大火，燒毀約79公頃人工造林地，經評估柳杉等樹木倒塌危害安全之虞，林業及自然保育署預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。