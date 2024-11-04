桃園工友缺額6成 基層教師憂兼扛庶務…教育局回應了

中央2002年公告學校工友遇缺不補，桃園目前缺額高達近6成，預計5年後將有多達8成高國中小沒有工友，人力不足恐加重基層教師負擔。教育局回應，市府每年會補助學校庶務費處理各項雜務，若庶務費不足將再滾動調整。

桃園學校工友員額以各校班級數規模制定，200人以下學校可設1名工友，2800人以上學校則可設到6名。桃園市3年前共301名工友，由於行政院人事總處2002年公告員額精簡工友遇缺不補，如今只剩242名。

教育局以2萬3000元為基準，訂定學校每退休1名工友，每年補助學校27.6萬元委辦費，取代工友薪資，招標處理校園雜務，不過如今基本工資已調整至2萬8590元，遭質疑金額未與時俱進。

市議會今進行市政總質詢，議員舒翠玲指出，桃園市今年度各級學校編制教職工友共632名，實際在職卻只有242名，缺額多達390名，隨更多工友邁入退休年齡，5年後缺額比例可能攀升至近80%，12年後升至92.5％，最晚至2048年工友將全面退場。

舒翠玲表示，校友業務眾多，包括油印機操作管理、文書寄領金融來往、物品或庫房管理、校舍公物簡易修繕、校園綠美化與照料等，市府每年編列約1.1億元委辦費，分配給各校處理校園雜務，但如此低廉的委辦費根本請不到專業水電工或園藝工，又無法隨叫隨到立即處理，最後課桌椅、玻璃破損等案件，恐怕還是由基層教師處理，加重老師負擔。