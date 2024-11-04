楊文科呼籲同黨立委趕快通過總預算 引起政壇揣測

國民黨籍新竹縣長楊文科昨天在新埔義民廟秋祭大典，在行政院長卓榮泰面前公開呼籲在場兩名同黨籍立委林思銘、徐欣瑩，希望趕快配合完成總預算，強調「這是我們的期待」，他的說法引起揣測，楊文科今天不願多做回應，表示「昨天已講得很清楚」。兩名立委則認為，國民黨團並未刻意杯葛總預算，問題關鍵在行政院。

新竹縣立委林思銘是立院國民黨團書記長，他強調黨團有自己的運作方式，地方首長不一定清楚問題所在，楊縣長是非常篤實的人，他的說法應是「以禮相待」，是對行政院支持司馬庫斯災情的善意回應，行政院有些預算未依法編列，不該列入「專款專用」的基金項目內，他也向卓院長表明過，「解鈴還得繫鈴人」，只要依法編列預算就「解套了」，不該將責任扔在他們身上。

徐欣瑩表示，行政院編列的一些預算因科目有疑慮，他們才會要求重編，只要按規矩編預算，怎可能不通過，但綠媒卻誤導大眾預算「卡關」是在野陣營故意杯葛，楊縣長在喊出希望他們配合完成總預算前，曾提及行政院長關切司馬庫斯的災情，縣府期待能早日爭取重建經費，因而很直觀的有此說法，至於這說法是否與總預算有關，還需要再了解。

民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹認為，目前竹縣有許多發展計畫需要中央核撥預算支持，以竹縣規畫的學校建設經費就高達35億元，如國家總預算未通過，可能波及地方政府的建設進展，楊縣長才會關切並呼籲趕快通過國家總預算。

楊文科透過縣府新聞處表示「他的說法很清楚」不需再多做解釋，現在縣府最關切的是司馬庫斯的災情及搶通、重建問題。