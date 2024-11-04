桃園大福青蛙廣場啟用 國道橋下化身市民休閒空間

為活化國道二號高架橋下空間，桃園市政府及八德區公所將原國道二號橋下既有的遊戲場更新改造，符合衛福部安全規範，讓空間再度活化，以「青蛙」為主題，新設各種造型遊具，為八德區增添舒適安全的公共空間。

大福青蛙廣場遊戲空間位於國道二號橋下大福里，是早年利用橋下空間設置的遊戲場，當時的規畫已不符合目前的遊戲場安全規範，又因為設施老舊，使用率低，失去空間活化的效益。今年度八德區公所爭取地方建設補助款，辦理遊戲場改造工程，配合原有空間輪廓以「青蛙」為主題，用青蛙、荷葉、小鴨等素材構成池塘生態意境，並新設特色遊具，滿足兒童多元遊戲需求。

八德區公所指出，大福青蛙廣場工程基地面積約500平方公尺，今年7月中旬開工，於10月底完工，總工程經費約565萬元。工程改造後，使橋下空間充分有效運用及提高使用率，為市民提供優質的遊憩活動空間。

桃園市長張善政表示，今青蛙廣場兒童遊戲空間正式啟用，原本這邊就是兒童遊戲場，但因為遊具老舊甚至不符合安全規範，前陣子重新翻新整修，包括中央補助經費、地方議員配合款及市府預算將近600萬元，把小而美的空間重新整理完畢，希望八德大福里鄉親喜歡這個空間，在傍晚大小朋友可以享受青蛙遊戲廣場。