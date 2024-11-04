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參加職訓換跑道 美編改當網頁設計師成功加薪

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
勞發署桃竹苗分署開辦網頁、資訊相關職訓課程，協助民眾轉換跑道。圖／桃竹苗分署提供
勞發署桃竹苗分署開辦網頁、資訊相關職訓課程，協助民眾轉換跑道。圖／桃竹苗分署提供

勞動力發展署桃竹苗分署職訓課程「讓你跳槽轉職爭取加薪空間」，大學視覺傳達設計系畢業生方小姐，原先在生物科技公司產品包裝設計工作幾年，月薪約3萬，她離職參加桃竹苗分署「網頁前端人員培訓班」職訓，如願換跑道轉職網頁設計師，月薪3萬5千元，她表示，參加職訓確認自己職涯方向，大大提升薪資

方女表示，大學學的是視覺傳達設計和美編，畢業後進入一家生物科技公司做產品包裝設計美編工作，後來考量生涯規畫和薪資成長有限，她離職及發現網頁UI/UX使用者介面設計產業趨勢，決定報名桃竹苗分署的「網頁前端人員培訓班」職訓，3個月課程，讓她從完全不懂程式語言的門外漢，學會UI/UX使用網頁介面設計、網站架設及資料庫建構概念。

她在職訓老師個別指導及分享網頁設計下，終於確定自己的職涯方向，在培訓的健行科技大學老師推薦，順利進入一家網站系統維運公司的工作，負責系統架構規畫、網頁架設及系統相關程式開發，成功轉職成為網頁設計師，薪水也大幅提升。

接近近年底，不少上班族考慮跳槽轉職，爭取薪資空間增加，勞發署桃竹苗分署表示，為了協助失業、待業或轉業民眾增加或補充技能，提升職場競爭力，該分署開辦優質培訓「職前訓練計畫」，包括工、商業及資訊、美容造型、觀光餐旅等150班各領域職訓課程，方女是其中一員，職訓後如願換職，也成功自己加薪和找到職涯方向。

勞發署桃竹苗分署開辦網頁、資訊相關職訓課程，協助民眾轉換跑道。圖／桃竹苗分署提供
勞發署桃竹苗分署開辦網頁、資訊相關職訓課程，協助民眾轉換跑道。圖／桃竹苗分署提供

生涯規劃 薪資

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