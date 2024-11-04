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高虹安涉貪二審開庭 時力議員籲辭職別綁架竹市

中央社／ 新竹市4日電
已停職的新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，高等法院4日審理。時代力量議員林彥甫（前）說，高虹安應盡快辭職，把新竹市還給人民。圖／林彥甫提供（中央社）
已停職的新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，高等法院4日審理。時代力量議員林彥甫（前）說，高虹安應盡快辭職，把新竹市還給人民。圖／林彥甫提供（中央社）

高等法院今天審理高虹安立委任內涉詐領助理費案，時代力量竹市議員林彥甫說，高虹安不辭職，代理市長邱臣遠對市政無長遠規畫，呼籲高虹安別綁架市政，應盡快辭職以利重選。

新竹市長高虹安（停職中）被控於立法委員任內詐領助理費案，一審的台北地方法院7月26日依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

高虹安及檢方不服一審判決，提起上訴；二審由台灣高等法院審理，受命法官郭豫珍今天首次開庭傳喚到庭。

針對高虹安涉貪案進入二審，林彥甫今天向中央社記者表示，時代力量新竹市議會黨團在高虹安一審被判貪污有罪時就呼籲她應自行請辭，讓市民重選合適市長，不該由不具民意基礎的邱臣遠長時間代理。

林彥甫說，高虹安已停職3個月，她未辭職的結果就是讓新竹市政牛步，邱臣遠頻繁出國、對市政也無長遠規畫，受害的是新竹市民。

他指出，高虹安要證明清白無需拖新竹市民下水，別綁架新竹市政，她應盡快辭職，把新竹市還給人民。

辭職 高虹安

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