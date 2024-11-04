楊文科今議會施政報告 「要為新竹縣未來30年榮景打拚」

新竹縣長楊文科今天在議會定期會施政報告，他指出，任縣長5年10個月來，感謝議會監督、支持縣政，目前5支箭、10大交通建設、共融式特色公園等建設已獲階段性成果，推動縣政的使命，要為新竹縣未來30年的榮景打拚。

楊文科逐一說明「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸及核心目標及科技首都的願景及核心目標。

他指出，在施政「五支箭」方面，縣內AI智慧園區4家大廠，其中智邦科技預計11月10日營運，緯創資通預計年底完工營運，普生公司預計明年第一季啟用營運，義隆電子預計2026年完工營運；4家大廠營運後，將創造4000個就業機會及超過1000億元年產值。另外，高效能焚化爐將在年底前試燒，明年營運，竹縣的垃圾堆置問題將迎刃而解。

生命紀念園區採「就近治喪」辦理，現已有新埔、關西、竹東、寶山、尖石及五峰等鄉鎮提出新設置或現有設施優化等方案，縣府將全力協助，提供符合縣民的治喪服務。台知園區及科學園區三期2案，待內政部都委會審查通過後，可望提供138公頃產業用地。

10大交通建設方面，目前7案獲中央核定補助，正發包施工中，其中歷經5任縣長、10幾位交通部長、鄉親已等待近30年的台1線替代道路，10月12日已動工，預計2027年完工；主線第2期及東西支線工程也會依序向中央爭取經費盡速動工，這條路貫穿縣市，不僅將加速竹北西區及新豐湖口地區繁榮發展，也將提升大新竹生活圈機能。

行政院已核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，科學園區3期已納入其中，也有14項產業園區用地計畫納入。台知園區、芎林產業園區及新豐產業園區，縣府早在2021年4月30日新竹縣國土計畫就已發布納入產業發展腹地，現已進行審議階段，因進度超前。新竹縣「高中就學5項方案」、新建及增建校舍工程、大新竹輕軌捷運路網等規畫，都在此方案中。縣府將持續與中央密切聯繫，透過中央與地方合作，帶動竹縣新榮景。