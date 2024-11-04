快訊

傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

聽新聞
0:00 / 0:00

楊文科今議會施政報告 「要為新竹縣未來30年榮景打拚」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣長楊文科在議會定期會施政報告，他指出，任縣長5年10個月來，感謝議會監督、支持縣政，目前5支箭、10大交通建設，各項縣政推動的使命，要為新竹縣未來30年的榮景打拚。記者胡蓬生／攝影
新竹縣長楊文科在議會定期會施政報告，他指出，任縣長5年10個月來，感謝議會監督、支持縣政，目前5支箭、10大交通建設，各項縣政推動的使命，要為新竹縣未來30年的榮景打拚。記者胡蓬生／攝影

新竹縣長楊文科今天在議會定期會施政報告，他指出，任縣長5年10個月來，感謝議會監督、支持縣政，目前5支箭、10大交通建設、共融式特色公園等建設已獲階段性成果，推動縣政的使命，要為新竹縣未來30年的榮景打拚。

楊文科逐一說明「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸及核心目標及科技首都的願景及核心目標。

他指出，在施政「五支箭」方面，縣內AI智慧園區4家大廠，其中智邦科技預計11月10日營運，緯創資通預計年底完工營運，普生公司預計明年第一季啟用營運，義隆電子預計2026年完工營運；4家大廠營運後，將創造4000個就業機會及超過1000億元年產值。另外，高效能焚化爐將在年底前試燒，明年營運，竹縣的垃圾堆置問題將迎刃而解。

生命紀念園區採「就近治喪」辦理，現已有新埔、關西、竹東、寶山、尖石及五峰等鄉鎮提出新設置或現有設施優化等方案，縣府將全力協助，提供符合縣民的治喪服務。台知園區及科學園區三期2案，待內政部都委會審查通過後，可望提供138公頃產業用地。

10大交通建設方面，目前7案獲中央核定補助，正發包施工中，其中歷經5任縣長、10幾位交通部長、鄉親已等待近30年的台1線替代道路，10月12日已動工，預計2027年完工；主線第2期及東西支線工程也會依序向中央爭取經費盡速動工，這條路貫穿縣市，不僅將加速竹北西區及新豐湖口地區繁榮發展，也將提升大新竹生活圈機能。

行政院已核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，科學園區3期已納入其中，也有14項產業園區用地計畫納入。台知園區、芎林產業園區及新豐產業園區，縣府早在2021年4月30日新竹縣國土計畫就已發布納入產業發展腹地，現已進行審議階段，因進度超前。新竹縣「高中就學5項方案」、新建及增建校舍工程、大新竹輕軌捷運路網等規畫，都在此方案中。縣府將持續與中央密切聯繫，透過中央與地方合作，帶動竹縣新榮景。

交通部長 新竹 楊文科

延伸閱讀

竹北天坑案再開庭 豐邑主管喊冤、法務及技師當庭認罪

新竹縣長楊文科慰訪百歲人瑞 104歲林阿龍分享藥草秘方

竹縣總圖才遭嫌像鐵皮屋 文化局長狀況危險突傳退休

長壽秘訣！楊文科探訪人瑞 楊雲貴：每天走路10公里

相關新聞

桃園大福青蛙廣場啟用 將國道橋下化身市民休閒空間

為活化國道二號高架橋下空間，桃園市政府及八德區公所將原國道二號橋下既有的遊戲場更新改造，符合衛福部安全規範，讓空間再度活...

參加職訓換跑道 美編改當網頁設計師成功加薪

勞動力發展署桃竹苗分署職訓課程「讓你跳槽轉職爭取加薪空間」，大學視覺傳達設計系畢業生方小姐，原先在生物科技公司產品包裝設...

楊文科今議會施政報告 「要為新竹縣未來30年榮景打拚」

新竹縣長楊文科今天在議會定期會施政報告，他指出，任縣長5年10個月來，感謝議會監督、支持縣政，目前5支箭、10大交通建設...

觀霧79公頃林地去年大火燒毀 林保署要種回紅檜、扁柏

苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道去年3月大火，燒毀約79公頃人工造林地，經評估柳杉等樹木倒塌危害安全之虞，林業及自然保育署預...

桃園女童遭強擄 71歲小黃司機見義勇為獲張善政表揚

桃園市龜山區1名國小女童日前遭剛成年的中度身心障礙男子強擄，所幸住在附近的71歲計程車司機謝松林及時救出女童。議員段樹文...

綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 張善政回嗆1句話

立法院財政委員會本周排審財劃法修法草案，民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，在野黨要從中央搬錢給地方，把國庫當提款機。桃園市長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。