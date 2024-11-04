觀霧79公頃林地去年大火燒毀 林保署要種回紅檜、扁柏

苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道去年3月大火，燒毀約79公頃人工造林地，經評估柳杉等樹木倒塌危害安全之虞，林業及自然保育署預計5年內在火災跡地，種回紅檜、扁柏等復育造林。

大鹿林道是觀霧森林遊樂區對外聯絡交通道路，22公里至24.5公里處去年3月26日至29日發生大火，燒毀沿線79公頃人工造林地，受害樹種包括柳杉、台灣杉、香杉，大片土地焦黑、樹木枯黃，今年2月間經專家學者觀察判斷，並與林保署相關科室研討決議，避免樹木倒塌危害安全，決定分5期復育造林。

復育造林目前第二期，即日至12月20日為維護施工管制區段作業人員與用路人行車安全，大鹿林道每周一至周五上午7點30分至下午4點30分，採每小時半點放行10分鐘，另，中午11點30分至12點30分，及國定假日及周六、日不管制。

林保署新竹分署指出，火災跡地進行伐木作業，考量跡地在海拔約1800公尺至2200公尺，復育造林樹種將以紅檜、台灣扁柏，殼斗科及杉木等物種為主，配合年度經費及工作能量，至少每年要完成一期的區域。

分署提醒用路人配合交管人員的指揮，施工區路面偶有枝條、樹皮等物，注意減速慢行依序通過，至於暫放在工區內枝條、木材等均屬國家財產，請勿撿拾避免觸犯森林法竊取森林主、副產物，可處6個月至5年徒刑，併科30萬元至600萬元以下罰金。

新竹分署表示，大鹿林道去年3月大火是從路邊開始燒起，火勢一發難以收拾，林保署統計分析，森林火災發生原因97%是人為直接或間接導致，尤其是每年10月至隔年3月乾燥季節，民眾進入山區應注意用火安全，共同防範森林火災，如發現森林火災，可盡速撥打免費通報專線0800000930。