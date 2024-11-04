桃園女童遭強擄 71歲小黃司機見義勇為獲張善政表揚

桃園市龜山區1名國小女童日前遭剛成年的中度身心障礙男子強擄，所幸住在附近的71歲計程車司機謝松林及時救出女童。議員段樹文今天邀請謝松林到市議會接受市長張善政表揚，市府也表示將於治安會報上表揚並頒發感謝狀。

龜山10歲女童日前拜訪同學途中，遇到1名中度身心障礙男子突然強拉她手臂。女童尖叫長達27秒，住在對面的計程車司機謝松林聞聲後立刻趕抵制止，林男則趁隙逃離，結束這場驚魂記。