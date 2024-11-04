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綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 張善政回嗆1句話

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
立法院財政委員會排審財劃法修法草案，綠營批在野黨要從中央搬錢給地方。桃園市長張善政今受訪表示，地方要求的是合理分配，所有法規都是與時俱進，怎麼會說是地方搶錢。記者朱冠諭／攝影
立法院財政委員會排審財劃法修法草案，綠營批在野黨要從中央搬錢給地方。桃園市長張善政今受訪表示，地方要求的是合理分配，所有法規都是與時俱進，怎麼會說是地方搶錢。記者朱冠諭／攝影

立法院財政委員會本周排審財劃法修法草案，民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，在野黨要從中央搬錢給地方，把國庫當提款機。桃園市長張善政今受訪表示，地方要求的是合理分配，所有法規都是與時俱進，怎麼會說是地方搶錢？

吳思瑤昨在臉書發文指出，哦民黨立委陳玉珍排審財劃法，在野黨要從中央搬錢給地方至少新台幣4000億元，卻是空白授權，不管分配正義、不顧財政紀律、也無視事權統一，反正把國庫當提款機，地方包圍中央討錢就對了。

張善政今在議會受訪時說，財劃法本來就是討論中央和地方經費怎麼分配，不是搬錢到地方，「難道過去給地方的補助都是搬錢給地方嗎？不要用這樣的形容詞。」

張善政強調，地方要求的是合理分配，桃園有很多工廠，但公司總部都在台北，交稅沒有給桃園，稅收分配也沒給桃園，這是分配公式非常不合理的地方；財劃法修正本來就是針對過去執行缺失改進，所有法規都是與時俱進，怎麼說是地方搶錢？這麼簡單的事情，朝野應該一起努力。

張善政 財劃法

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