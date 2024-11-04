桃園復興34人受困孤島路通了 部落解危車輛管制一周

康芮颱風肆虐造成桃園市復興區新興部落聯外道路崩塌中斷，34位住民如懸孤島，靠空投物資救援，區長蘇佐璽今天上午表示，颱風後新興部落34人受困，中斷產業道路施工至昨晚完成搶通，恐路基不穩，進出限四輪傳動車輛，物資採聯合採買，該路將管制一周、禁止一般車輛通行。

康芮颱風造成復興區山區道路崩塌坍方嚴重，新興部落有62戶住民約180人，颱風期間，在外工作及住民先行下山，最後剩下34人留守部落，但唯一聯外的光華道路通往新興部落的產業道路，颱風造成道路路基坍方、邊坡土石崩落，道路中斷，水電不通，住民34人受困，前天桃園消防局聯繫空勤空投3天物資救援解困。

蘇佐璽表示，新興部落中斷唯一聯外產業道路，工程單位至昨晚搶通該道路，住民不必再空投物資救援，但因路基剛修復不穩、邊坡土石仍有崩落可能，部落住民可進出，但仍限四輪傳動車輛，區公所要求住民沒必要不要隨意進出，物資可採聯合購買方式，為避免危險，區公所將先管制一周，只能四輪傳動車輛進出，禁止一般車輛通行。