快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園復興34人受困孤島路通了 部落解危車輛管制一周

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區新興部落唯一外產業道路昨晚工程緊急搶通，部落34人不必再靠空投物資救援。圖／復興區公所提供
復興區新興部落唯一外產業道路昨晚工程緊急搶通，部落34人不必再靠空投物資救援。圖／復興區公所提供

康芮颱風肆虐造成桃園市復興區新興部落聯外道路崩塌中斷，34位住民如懸孤島，靠空投物資救援，區長蘇佐璽今天上午表示，颱風後新興部落34人受困，中斷產業道路施工至昨晚完成搶通，恐路基不穩，進出限四輪傳動車輛，物資採聯合採買，該路將管制一周、禁止一般車輛通行。

康芮颱風造成復興區山區道路崩塌坍方嚴重，新興部落有62戶住民約180人，颱風期間，在外工作及住民先行下山，最後剩下34人留守部落，但唯一聯外的光華道路通往新興部落的產業道路，颱風造成道路路基坍方、邊坡土石崩落，道路中斷，水電不通，住民34人受困，前天桃園消防局聯繫空勤空投3天物資救援解困。

蘇佐璽表示，新興部落中斷唯一聯外產業道路，工程單位至昨晚搶通該道路，住民不必再空投物資救援，但因路基剛修復不穩、邊坡土石仍有崩落可能，部落住民可進出，但仍限四輪傳動車輛，區公所要求住民沒必要不要隨意進出，物資可採聯合購買方式，為避免危險，區公所將先管制一周，只能四輪傳動車輛進出，禁止一般車輛通行。

崩塌 康芮颱風 桃園

延伸閱讀

人扛機具搶修桃園復興剩4里370戶停電 台電拚下午6時復電

又有颱風形成 高雄山區居民哀號：路都還沒通！

桃園道路出現坑洞小客車遭殃 水務局11/5雷達檢測

復電超過99%！康芮颱風累積曾停電戶數達97萬戶 為近年之最

相關新聞

桃園女童遭強擄 71歲小黃司機見義勇為獲張善政表揚

桃園市龜山區1名國小女童日前遭剛成年的中度身心障礙男子強擄，所幸住在附近的71歲計程車司機謝松林及時救出女童。議員段樹文...

綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 張善政回嗆1句話

立法院財政委員會本周排審財劃法修法草案，民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，在野黨要從中央搬錢給地方，把國庫當提款機。桃園市長張...

桃園復興34人受困孤島路通了 部落解危車輛管制一周

康芮颱風肆虐造成桃園市復興區新興部落聯外道路崩塌中斷，34位住民如懸孤島，靠空投物資救援，區長蘇佐璽今天上午表示，颱風後...

人扛機具搶修桃園復興剩4里370戶停電 台電拚下午6時復電

芮颱風肆虐，桃園市復興區山區災情嚴重，原本全區停電在台電搶修至昨晚仍500戶停電，台電桃園區營業處今天上午表示，復興路線...

竹市醫師公會表揚 醫師黃健行全年無休呵護病患

新竹市醫師公會昨舉辦「113年醫師節慶祝大會」，會中頒獎表揚30位行醫40年、且仍活躍於醫界的資深醫師，其中，和平醫院院...

影／馬武督青年外移！咖啡成社區營造活水 壯世代回流緩解地方孤老難題

新竹關西的馬武督地區或稱金錦地區，是一座客家與泰雅族共榮的小山城，早期產茶，接著迎來採礦榮景，後隨著時代演變，廢止礦業權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。