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人扛機具搶修桃園復興剩4里370戶停電 台電拚下午6時復電
芮颱風肆虐，桃園市復興區山區災情嚴重，原本全區停電在台電搶修至昨晚仍500戶停電，台電桃園區營業處今天上午表示，復興路線末端、山區產業道路狹小或不通，全靠人力進入施工，截至今早9時，剩下華陵、高義、羅浮及義盛4里約370戶停電，力拚今天下午6時前全部復電。
復興區在康芮颱風來襲下，山區道路坍方中繼、樹木倒下電桿受損，災情嚴重，全區最多停電5850戶，台電至昨天凌晨剩下1006戶停電，在台電總經理王耀庭昨天深入山區鼓勵下，台電人員搶修至昨天下午5時40分，羅馬公路幹線搶修全線加壓供電，完成羅馬公路沿線及巴陵e復電，剩下約500戶停電。
台電桃園營業處表示，台電人員配合公所路樹清除施工，台電山區主幹線陸續搶修，到線後面線路末端，山區產業道路狹小或不通，大型機具無法進入，全靠人力扛小機具走路進入搶修，進度緩慢，由於晚上危險，未漏夜搶修，截至今早9時，羅馬公路沿線僅零星用戶外，大都全線復電，剩下華陵里（含光華部落）、高義里、羅浮里及義盛里約370戶停電，台電人員力拚今天下午6時完成全部復電。
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