人扛機具搶修桃園復興剩4里370戶停電 台電拚下午6時復電

芮颱風肆虐，桃園市復興區山區災情嚴重，原本全區停電在台電搶修至昨晚仍500戶停電，台電桃園區營業處今天上午表示，復興路線末端、山區產業道路狹小或不通，全靠人力進入施工，截至今早9時，剩下華陵、高義、羅浮及義盛4里約370戶停電，力拚今天下午6時前全部復電。

復興區在康芮颱風來襲下，山區道路坍方中繼、樹木倒下電桿受損，災情嚴重，全區最多停電5850戶，台電至昨天凌晨剩下1006戶停電，在台電總經理王耀庭昨天深入山區鼓勵下，台電人員搶修至昨天下午5時40分，羅馬公路幹線搶修全線加壓供電，完成羅馬公路沿線及巴陵e復電，剩下約500戶停電。