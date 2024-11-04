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竹市24位國高中生訪美 台美術畫作將在庫柏蒂諾市展出

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市24件學生優秀美術作品將於庫市圖書館展出一年。圖／市府提供
竹市24件學生優秀美術作品將於庫市圖書館展出一年。圖／市府提供

新竹市24位國高中生在新市府參議林正光及三位師長帶隊下，於10月26日至11月5日前往美國姊妹市庫柏蒂諾市，進行為期10天的文化交換學習之旅。教育處表示，此次代表團將竹市學生的24幅優秀畫作一同帶到姊妹市圖書館展出，畫作將於庫市展出一年，同時為此行文化學習之旅畫下圓滿句點。

教育處長林立生說，市府長期致力推動國際教育，每年皆規畫交換學生參訪活動，希望透過實際參訪的沉浸式體驗，擴增學生的國際視野；此外，這次竹市建華國中美術班展出水墨畫及書法作品，並特別在畫作說明卡上印製學生創作的理念及說明，期望透過水墨書畫，讓姊妹市的市民更理解東方藝術之美。

教育處補充，出訪學生除了分別到6所當地中學上課之外，亦前往參訪當地企業Intel及Google，更拜訪名校史丹佛大學及De Anza學院。參訪學生對於美國中學的上學時間及課程安排，覺得很新鮮有趣，校園內有許多專科教室，例如木工教室、樂團教室、實驗教室等，設備非常齊全。此外，他們也觀察到，美國學生因為選課的關係，沒有固定的教室，所以學習態度上也較為獨立自主。

教育處說明，在歡送會上，竹市學生們帶來精心準備的表演，表達對姊妹市所有人的感謝，包含KPOP舞蹈表演、英語戲劇表演及日本御宅藝，獲得滿堂喝采。代表團師生結束參訪學習後，將在台灣時間11月5日清晨返台，學生們也會將滿滿的收穫帶回學校與同學們分享，理解不同國家文化特色，一起做世界的孩子。

「讓新竹的孩子，做世界的孩子！」代理市長邱臣遠表示，感謝美國姊妹市庫柏蒂諾市交流協會精心協助安排，讓竹市24位學生得以在接待家庭悉心的照顧下，放心地展開美國中學體驗學習之旅。這次由參訪團帶著竹市24幅優秀畫作到庫市圖書館展出，其中12幅為竹市建華國中美術班學生的水墨畫及書法，另外12幅為竹市特殊教育美展獲獎的優秀作品，城市的交流，不僅限於人的參訪互動，更透過藝術作品，傳遞竹市優秀的藝文實力。

竹市學生在intel與同儕合作進行cube挑戰。圖／市府提供
竹市學生在intel與同儕合作進行cube挑戰。圖／市府提供
新竹市24位國高中生前往美國姊妹市庫柏蒂諾市，進行為期10天的文化交換學習之旅，並參訪當地企業Intel。圖／市府提供
新竹市24位國高中生前往美國姊妹市庫柏蒂諾市，進行為期10天的文化交換學習之旅，並參訪當地企業Intel。圖／市府提供

教室 畫作 美國

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