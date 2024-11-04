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竹市醫師公會表揚 醫師黃健行全年無休呵護病患

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市和平醫院黃健行院長獲頒服務年資滿45年獎座。圖／市府提供
新竹市和平醫院黃健行院長獲頒服務年資滿45年獎座。圖／市府提供

新竹醫師公會昨舉辦「113年醫師節慶祝大會」，會中頒獎表揚30位行醫40年、且仍活躍於醫界的資深醫師，其中，和平醫院院長黃健行從醫45年，近30年在和平醫院服務，該院作為竹市唯一的慢性病醫院，黃即使是院長，仍每日早晨查房，365日全年無休，對病患細心且呵護的行醫態度令人讚賞。

衛生局說，和平醫院是竹市唯一的慢性病醫院，專注於為失能、失去自理能力或急性病程後仍需協助的患者提供24小時醫療照護。縱使院長黃健行從醫已久，仍展現親力親為的態度，每日早晨查房，365日全年無休，對病患悉心照顧，並大幅減輕了家屬長期照護壓力，令許多患者家屬十分感激。

衛生局表示，竹市因新竹科學園區的設置，雖然設籍人口只有45萬人，但經常性流動人口高達60萬，健康醫療需求不容小覷，市府長期與竹市醫師公會攜手，為竹市公共衛生、醫療環境共同努力。感謝醫師公會大力配合市府推動各項政策，包括祝妳好孕凍卵補助計畫、公費流感疫苗接種、疫病防治、整合性社區健康篩檢服務、幼兒專責醫師制度計畫、代謝症候群防治計畫等。

新竹市醫師公會理事長邱國華表示，公會以提升竹市高醫療品質為未來努力方向，也鼓勵醫師在門診以外時間從事公益。感謝市府重視市民健康，在市府支持下，共同為民眾創造生活好環境。同時也感謝會員們，長期以來恪守己位，擔任市民們第一線的健康夥伴，積極配合市府及衛生局政策，推展預防保健、疾病篩檢、菸害防制及健康促進服務，齊心攜手為竹市民眾健康把關。

衛生局說明，今年共有30位執業40年以上的資深醫師接受表揚，包括行醫滿50年醫師林啟銘、蔡景銓、蘇育賢、詹金興、簡聰敏、卓清秀、吳泉昌、曾兆盛、陳銘城、符振中；行醫滿45年醫師李寶生、蘇琇瑯、陳吳坤、林聖旦、林正弘、蔡坤榮、廖述瑋、羅廣石、郭正典；行醫滿40年醫師洪振德、蔡文進、何貫一、張錚、楊志斌、江正傑、尹華君、陳陞元、吳俊儀、李道南。

新竹 衛生局 醫師

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