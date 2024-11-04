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桃園台66線與新文路口施工 傳9起事故

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市台66線與新文路交叉路口近期進行高架化改善工程，但近1個半月發生9起交通事故。圖／議員陳睿生提供
桃園市台66線與新文路交叉路口近期進行高架化改善工程，但近1個半月發生9起交通事故。圖／議員陳睿生提供

桃園市台66線與新文路交叉路口近期進行高架化改善工程，但用路人不熟路況，近1個半月發生9起交通事故，民代疾呼相關單位加強警示設施。市府指出，事故肇因包含闖紅燈及超速等，已函請交通部公路局改善，警方也會加強取締違規。

台66線與新文路一帶今年5月起由交通部公路局北區公路新建工程分局進行「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，施工期間封閉快速道路主線車道，改由側車道通行，預計2027年完成。

當地市議員陳睿生說，台66線與新文路口因施工需要，原有道路寬度縮減，路型也改變，但基於在地用路需求仍維持雙向可左轉措施，這也衍生後方追撞或左轉時與對向車輛相撞的事故。由於用路人易受到施工視線阻礙，呼籲施工單位加強照明、增加路口前數百公尺警示等，避免事故發生。

市府交通局表示，事故類型主要為路口側撞，肇因以闖紅燈、超過速限30等；該路口寬度較大，台66線左轉車必須在轉向後於路口處停等，待新文路號誌轉為綠燈後才能繼續行駛，市府將請公路局北區新建工程分局增設警告標誌標線。

楊梅警分局回應，警方勘查，該路口各項交通標誌及標線清晰可見，並無視線死角，但已函請公路局北區新建工程分局第二工務段理現勘，研商其他改善措施。

交通事故 標誌 車道

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