卓榮泰赴義民廟秋祭 楊文科籲同黨立委支持國家總預算案

行政院長卓榮泰上午參加新竹縣褒忠義民廟秋祭大典，並預告未來一周內，國家總預算付委後，將赴台灣六大區域治理邀地方首長討論及合作，國民黨籍縣長楊文科表態希望總預算趕快過關，並呼籲在場的黨籍立委林思銘、徐欣瑩一起配合完成總預算案，強調「這是我們的期待。」

卓榮泰上午指出，中央六大區域治理計畫如果明年就可開始推動，台灣的風貌將有更新一層的發展，目前各區治理計畫以桃竹苗大矽谷計畫最成熟，國家總預算付委後，他將到各區邀地方首長一起討論如何推動並了解地方需求，以最接近地方的方式推動國家的發展。

他除了肯定客家母語、文化傳統保存的重要性，也提及行政院將投入84億元針對客家文化語文的研究發展和保存。5年來推動客家藝文發展也持續編列經費推廣，其中新竹縣竹東天穿日客家山歌比賽、全國義民節都補助超過6000萬元。

楊文科先前致詞時，強調縣政府重視客家文化傳承，希望「家裡要講、學校要教」，才能將客家母語傳承下去，縣內推動客家藝文，包括客家八音、採茶戲及戲曲，推動經費更是「大膽的花」，新竹縣是全國客家人比率最高的縣市，要將竹縣變成世界的客家中心，感謝客委會，也需要行政院支持，他希望兩位縣籍立委一起配合完成總預算案「這是我們的期待。」