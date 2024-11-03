桃園新興部落災情慘34戶如孤島 空投物資急搶通斷路
康芮颱風肆虐，桃園市復興區山區許多產業或聯外道路坍方十分嚴重，市政府全力搶通下，許多道路至今尚未修復，復興區長蘇佐璽今天下午說，最嚴重的新興部落道路坍方中斷，34戶對外聯絡切斷，協調市府緊急請空勤空投物資，預計今晚前暫時搶通進入。
康芮颱風強襲台灣山區，桃園復興區山區道路坍方中斷嚴重，復興區公所統計太多山區部落聯外或產業道路坍方崩塌，緊急求助市政府協助，蘇佐璽表示，這次復興區颱風災情最嚴重，道路坍方、樹木倒下阻礙通行，區公所會同里長協助台電、施工單位搶修，災情損失數字後續由里長統計彙整。
受到道路坍方中斷影響，新興部落自光華道路往新興部落的後段坍方中斷，造成新興部落唯一聯外道路被切斷，如同孤島，該部落34戶住戶受困，蘇佐璽說，區公所聯繫桃園市消防局協助申請，昨天空勤緊急空投3天物資到新興部落，提供住戶生活物資需求，工程單位預計今晚前暫時搶通，讓物資可進入新興部落，但是一般車輛仍無法通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言