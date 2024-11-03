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桃園新興部落災情慘34戶如孤島 空投物資急搶通斷路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷孤立，空勤空投物資救援。圖／復興區公所提供
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷孤立，空勤空投物資救援。圖／復興區公所提供

康芮颱風肆虐，桃園市復興區山區許多產業或聯外道路坍方十分嚴重，市政府全力搶通下，許多道路至今尚未修復，復興區長蘇佐璽今天下午說，最嚴重的新興部落道路坍方中斷，34戶對外聯絡切斷，協調市府緊急請空勤空投物資，預計今晚前暫時搶通進入。

康芮颱風強襲台灣山區，桃園復興區山區道路坍方中斷嚴重，復興區公所統計太多山區部落聯外或產業道路坍方崩塌，緊急求助市政府協助，蘇佐璽表示，這次復興區颱風災情最嚴重，道路坍方、樹木倒下阻礙通行，區公所會同里長協助台電、施工單位搶修，災情損失數字後續由里長統計彙整。

受到道路坍方中斷影響，新興部落自光華道路往新興部落的後段坍方中斷，造成新興部落唯一聯外道路被切斷，如同孤島，該部落34戶住戶受困，蘇佐璽說，區公所聯繫桃園市消防局協助申請，昨天空勤緊急空投3天物資到新興部落，提供住戶生活物資需求，工程單位預計今晚前暫時搶通，讓物資可進入新興部落，但是一般車輛仍無法通行。

康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷孤立，空勤空投物資救援。圖／復興區公所提供
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷孤立，空勤空投物資救援。圖／復興區公所提供
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷，工程單位緊急搶通中。圖／復興區公所提供
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷，工程單位緊急搶通中。圖／復興區公所提供
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷孤立，空勤空投物資救援。圖／復興區公所提供
康芮颱風肆虐，復興區新興部落道路坍方中斷，34戶對外切斷孤立，空勤空投物資救援。圖／復興區公所提供

住戶 康芮颱風 桃園

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