點燈了！苗栗縣政府行政區亮到明年1月3日 洋溢耶誕味

苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，耶誕樹、耶誕老公公意象等燈飾，將亮到明年1月3日，並規畫燈光秀、周末藝文表演等，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。

苗栗縣政府、苗栗市公所共同舉辦，東和鋼鐵企業股份有限公司、長春石油化學股份有限公司、台灣晉陞太空股份有限公司、苗栗縣不動產開發商業同業公會，及10家建商參與，苗南耶誕系列活動昨晚由縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠，及立委邱鎮軍等人啟動點燈。

苗南耶誕系列活動在縣府第一、二、三辦公大樓及青年創業指揮部前，設置好客燈區、太空火箭燈區、泡泡燈區及築夢聖誕燈區，象徵客家圓樓、宇宙之旅、泡泡童趣及建築之美，其中好客燈區由東和鋼鐵駐廠藝術家張子隆、邱梁城，分別創作「舞」、「如光漫漫」，展現鋼韻之美。

四大燈區到明年1月3日每天晚上6點到9點，燈光秀為每小時演出1次，每次約2分鐘，此外，周末推出9場次藝文表演，11月9日「奇幻耶誕夜」、16日「聖誕狂舞派對」、23及24日「113年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」、30日「苗栗聖誕愛洋溢─志工舞動夜」，12月7日「苗栗聖誕愛洋溢─志工音樂夜」、14日「苗栗聖誕愛洋溢─志工親子夜」，20日「2024苗栗市耶誕音樂晚會」。