快訊

台鹽綠能遭掏空陳啟昱落跑 檢方明發布通緝 還要對這2人提抗告

準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

聽新聞
0:00 / 0:00

點燈了！苗栗縣政府行政區亮到明年1月3日 洋溢耶誕味

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，耶誕樹、耶誕老公公意象等燈飾，將亮到明年1月3日，並規畫燈光秀、周末藝文表演等，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。

苗栗縣政府、苗栗市公所共同舉辦，東和鋼鐵企業股份有限公司、長春石油化學股份有限公司、台灣晉陞太空股份有限公司、苗栗縣不動產開發商業同業公會，及10家建商參與，苗南耶誕系列活動昨晚由縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠，及立委邱鎮軍等人啟動點燈。

苗南耶誕系列活動在縣府第一、二、三辦公大樓及青年創業指揮部前，設置好客燈區、太空火箭燈區、泡泡燈區及築夢聖誕燈區，象徵客家圓樓、宇宙之旅、泡泡童趣及建築之美，其中好客燈區由東和鋼鐵駐廠藝術家張子隆、邱梁城，分別創作「舞」、「如光漫漫」，展現鋼韻之美。

四大燈區到明年1月3日每天晚上6點到9點，燈光秀為每小時演出1次，每次約2分鐘，此外，周末推出9場次藝文表演，11月9日「奇幻耶誕夜」、16日「聖誕狂舞派對」、23及24日「113年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」、30日「苗栗聖誕愛洋溢─志工舞動夜」，12月7日「苗栗聖誕愛洋溢─志工音樂夜」、14日「苗栗聖誕愛洋溢─志工親子夜」，20日「2024苗栗市耶誕音樂晚會」。

苗南耶誕系列活動昨晚首先登場的音樂會，苗栗縣管樂團、苗栗市客家兒童合唱團、優樂合唱團，及金曲歌手林鈺婷、湯宇歆等登台表演，並安排摸彩，抽出4K液晶顯示器、氣炸鍋等獎品，現場氣氛熱鬧滾滾。

苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，四大燈區將亮到明年1月3日，縣府行政區洋溢耶誕節歡慶氛圍。圖／苗栗縣政府提供

客家圓樓 苗栗市 苗栗縣

延伸閱讀

現省5千！Nespresso全新Vertuo版旗艦拉花咖啡機奢華登台

整理包／連江縣及21縣市部分行政區停班停課 1日各地颱風假看過來

星巴克耶誕最強「太妃核果風味那堤」回歸！第2杯半價開喝 新飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」強勢登場

康芮颱風來襲 高雄大寮等多個行政區近3千戶停電

相關新聞

桃園新興部落災情慘34戶如孤島 空投物資急搶通斷路

康芮颱風肆虐，桃園市復興區山區許多產業或聯外道路坍方十分嚴重，市政府全力搶通下，許多道路至今尚未修復，復興區長蘇佐璽今天...

點燈了！苗栗縣政府行政區亮到明年1月3日 洋溢耶誕味

苗栗縣2024苗南耶誕系列活動昨晚點燈，耶誕樹、耶誕老公公意象等燈飾，將亮到明年1月3日，並規畫燈光秀、周末藝文表演等，...

康芮「搗蛋」停展3天 桃園萬聖城活動延長至5日

桃園萬聖城今年活動原規畫9天，受康芮颱風影響停展3天，市府觀旅局表示，活動將延長至5日，屆時也會有相關舞台表演，邀請民眾...

上帝部落受災成孤島 楊文科：今天將可設置便道搶通

有「上帝部落」美稱的新竹縣司馬庫斯在這次颱風對外聯絡道路受損嚴重，尤其距部落最近的2號橋斷裂後，讓部落成了「孤島」，約有...

台66線改善工程釀多起事故 桃議員籲加強警示

桃園市台66線與新文路交叉路口近期進行高架化改善工程，但因民眾不熟路況，近1個半月發生9起交通事故，在地民代呼籲相關單位...

火影忍者雙IP動漫吸力萬人路跑 桃園大龍門旅遊推好康

桃園市全新舉辦2024大龍門鱻漫跑嘉年華活動，今天上午在大溪石門水庫進行全台首創第一次結合「火影忍者疾風傳」及「間諜家家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。