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康芮「搗蛋」停展3天 桃園萬聖城活動延長至5日

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園萬聖城受康芮颱風影響停展3天，市府觀旅局今表示，活動將延長至5日，邀請民眾把握時間打卡留念。圖／桃園市觀旅局提供
桃園萬聖城受康芮颱風影響停展3天，市府觀旅局今表示，活動將延長至5日，邀請民眾把握時間打卡留念。圖／桃園市觀旅局提供

桃園萬聖城今年活動原規畫9天，受康芮颱風影響停展3天，市府觀旅局表示，活動將延長至5日，屆時也會有相關舞台表演，邀請民眾把握最後的時間，拍照打卡留念。

觀旅局表示，桃園萬聖城10月30日、31日、11月1日活動，因颱風及防颱措施停展，昨、今兩天恢復正常，今天下午3點到4點半除有波力帶動跳及人偶見面會、下午4點半到5點雲門教室親子律動派對。

晚間6點到9點則是與X-Plus創世界共同主辦的Hip Hop Halloween，邀請到MC耀宗、Sunny&Welly等6組嘻哈歌手帶來精彩表演，讓萬聖城周末最後一日活動畫下完美句點；考量萬聖城活動延長到5日，4、5日晚間7點20分到9點也會有桃園星人秀演出。

今年桃園萬聖城開城後吸引眾多民眾到訪，由於周邊停車位有限，也造成周邊交通極大負荷。市府表示，活動期間將加強相關配套措施，當會場周邊停車場停滿，警方即會啟動彈性管制措施，引導車輛改道行駛，避免車流壅塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等主要路段上。

觀旅局也呼籲民眾盡量至新永和市場停車後，搭乘免費接駁車（藍線）到會場，另外一條接駁車路線是從桃園火車站後站發車（紅線），都是從下午1點起至晚間9點30分間往返，請參加的民眾善加利用。

康芮颱風 桃園 火車站

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