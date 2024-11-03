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上帝部落受災成孤島 楊文科：今天將可設置便道搶通

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
行政院長卓榮泰上午到新竹縣褒忠義民廟秋祭大典，提及司馬庫斯受災情況，表明如有需求中央一定全力協助。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰上午到新竹縣褒忠義民廟秋祭大典，提及司馬庫斯受災情況，表明如有需求中央一定全力協助。記者胡蓬生／攝影

有「上帝部落」美稱的新竹司馬庫斯在這次颱風對外聯絡道路受損嚴重，尤其距部落最近的2號橋斷裂後，讓部落成了「孤島」，約有150人受困，存糧、藥品供應都是問題 ，縣長楊文科強調將在今天內完成便橋，搶通部落交通。

行政院長卓榮泰上午到新竹縣褒忠義民廟秋祭大典，也提及各地受災情況，他說昨天一整天都不斷接獲司馬庫斯的災情報告，他感謝縣長楊文科的縣府團隊、尖石鄉公所團隊都全力在搶通中，且今天就可搶通，過程中如需要支援或請國軍弟兄來協助，請楊縣長隨時通報中央。

司馬庫斯聯外道路橋梁多處坍方、斷裂，仍有150人受困，昨天經盤點天然災害儲備糧，還可維持3天，但因山區有慢性病患急需藥物，楊文科除指揮除搶修道路，並設法先以人力送藥品、糧食及物資進山，協助待援民眾。

新竹縣長楊文科強調今天內將完成便橋，搶通司馬庫斯部落交通。記者胡蓬生／攝影
新竹縣長楊文科強調今天內將完成便橋，搶通司馬庫斯部落交通。記者胡蓬生／攝影
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落對外聯絡道多處有落石、坍塌，2號橋斷裂交通受阻。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落對外聯絡道多處有落石、坍塌，2號橋斷裂交通受阻。圖／新竹縣政府提供

司馬庫斯 新竹 楊文科

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