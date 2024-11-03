上帝部落受災成孤島 楊文科：今天將可設置便道搶通

有「上帝部落」美稱的新竹縣司馬庫斯在這次颱風對外聯絡道路受損嚴重，尤其距部落最近的2號橋斷裂後，讓部落成了「孤島」，約有150人受困，存糧、藥品供應都是問題 ，縣長楊文科強調將在今天內完成便橋，搶通部落交通。

行政院長卓榮泰上午到新竹縣褒忠義民廟秋祭大典，也提及各地受災情況，他說昨天一整天都不斷接獲司馬庫斯的災情報告，他感謝縣長楊文科的縣府團隊、尖石鄉公所團隊都全力在搶通中，且今天就可搶通，過程中如需要支援或請國軍弟兄來協助，請楊縣長隨時通報中央。