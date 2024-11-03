台66線改善工程釀多起事故 桃議員籲加強警示

桃園市台66線與新文路交叉路口近期進行高架化改善工程，但因民眾不熟路況，近1個半月發生9起交通事故，在地民代呼籲相關單位加強警示設施。市府回應，事故肇因主要包括闖紅燈直行及超速行駛，日前已函請交通部公路局改善，警方也會加強取締闖紅燈等重大違規行為，遏止事故發生。

台66線與新文路路段目前由交通部公路局北區公路新建工程分局進行「台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程」，今年5月30日開工，預計2027年2月27日完成，施工期間採取封閉快速道路主線車道，改由側車道通行。

議員陳睿生指出，台66線與新文路口長期以來都維持雙向可左轉的設計，目前因施工需要，原有道路寬度縮減，路型也改變，但因基於在地用路需求仍維持左轉，「就像穿著衣服在改衣服一樣困難」，導致近期事故頻傳，光9月1日至10月22日就發生9起交通事故。

陳睿生分析，這些事故包括後方追撞或左轉時與對向車輛相撞，台66線車速普遍偏快，用路人施工期間視線容易受阻，加上路口空間縮減需更謹慎，路口前的警示設施特別重要，呼籲施工單位應加強夜間照明，並在路口前數百公尺處增設警示，提醒用路人減速和注意前方路況。

市府交通局表示，事故類型主要為路口側撞，肇因包括台66車輛左轉後闖紅燈直行及未依規定速限30行駛等情形；由於路口寬度較大，台66線左轉車輛必須在轉向後於路口處停等，待新文路號誌轉為綠燈後才能繼續行駛，市府將請公路局北區新建工程分局增設警告標誌標線。