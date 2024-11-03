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今年增加兩百人參賽！聯合盃作文大賽竹市初賽今登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育處長林立生（中）今由潘素滿（右）、魯和鳳（左）等人陪同視察各試場。記者王駿杰／攝影
教育處長林立生（中）今由潘素滿（右）、魯和鳳（左）等人陪同視察各試場。記者王駿杰／攝影

第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場；在新竹市政府教育處、校園師長的積極推動下，今年共計1232人參賽，市府教育處長林立生視察考場時指出，今年聯合盃全國作文大賽竹市初賽與去年相比，共增加200餘人參賽，顯然已成為全國具指標的大型寫作賽事，該比賽不但能融入學生平常閱讀能力，還可整體提升孩子寫作能力並運用在各領域。

今天的作文賽同時在校內安排家長座談會，許多家長陪考，校園氣氛格外熱絡。林立生說，寫作能讓學生把平時的觀察與學習化為層次分明的表達，有助於培養學生的核心競爭力。在一小時的寫作過程中，選手們訓練了思考和邏輯能力，同時提升了閱讀與寫作的技巧。

林立生指出，聯合盃作文賽不同於一般的作文比賽，其創新獨特的賽制要求參賽者具備時事知識、分析能力及創新思維，才能建構出具有說服力的文章，對參賽者來說充滿挑戰。

林立生表示，聯合盃分為國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組等6個組別，每組錄取1至5名及佳作30名，優秀者將獲市府頒發獎狀，並可晉級12月3日的全國總決賽。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，聯合盃作文賽每年在全台各縣市及海外舉辦，寫作是終身都能運用到的一種能力，聯合報辦理作文大賽，比賽命題結合創意、時事及多元思考，希望激發孩子對寫作的興趣與能力，也希望在過程中讓孩子發展適性揚才，因為未來的教育絕對不是只有應試為主，雖然家長們都希望孩子有好成績，但除了成績，學生未來在瞬息萬變的社會中有足夠應變能力，才是最重要的。

曙光女中校長魯和鳳表示，作文大賽可培養孩子對閱讀、寫作和邏輯思考的能力，現在作文考題都相當多元且強調素養命題，有豐富的生活經驗並能體現，有助於作文能力，不管將來在哪個領域學習，都應具備作文能力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，寫作能夠讓學生把平時的觀察與學習化為層次分明的表達，有助於培養學生的核心競爭力。在一小時的寫作過程中，選手們訓練了思考和邏輯能力，同時提升了閱讀與寫作的技巧。聯合盃作文賽不同於一般的作文比賽，其創新獨特的賽制要求參賽者具備時事知識、分析能力及創新思維，才能建構出具有說服力的文章，對參賽者來說充滿挑戰。

新竹市初賽共分6組，寫作時間60分鐘，今年的各組題目國小中年級組為「我最想學會○○魔法」、國小高年級組為「放學途中」、國中七年級組為「雲端發票利弊我知道」、國中八年級組為「冒險」、國中九年級組為「○○，要愈少愈好」、高中職組為「那時，我眼光獨到」。每道命題同時附有說明。

林立生今由潘素滿、魯和鳳及聯合報印發部發行中心副理李宗翰等人陪同視察各試場，也到家長座談會場致詞，強調家長的陪同，以及閱讀與寫作在學生學習歷程中具有的重要性。

第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場。記者王駿杰／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場。記者王駿杰／攝影
教育處長林立生今由視察各試場，也到家長座談會場致詞。記者王駿杰／攝影
教育處長林立生今由視察各試場，也到家長座談會場致詞。記者王駿杰／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場；在新竹市政府教育處、校園師長的積極推動下，今年共計1232人參賽，教育處長林立生（右四）今由潘素滿（右三）、魯和鳳（左三）等人陪同視察各試場。記者王駿杰／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場；在新竹市政府教育處、校園師長的積極推動下，今年共計1232人參賽，教育處長林立生（右四）今由潘素滿（右三）、魯和鳳（左三）等人陪同視察各試場。記者王駿杰／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場，今年共計1232人參賽。記者王駿杰／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今在曙光女中登場，今年共計1232人參賽。記者王駿杰／攝影

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