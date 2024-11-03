火影忍者雙IP動漫吸力萬人路跑 桃園大龍門旅遊推好康

桃園市全新舉辦2024大龍門鱻漫跑嘉年華活動，今天上午在大溪石門水庫進行全台首創第一次結合「火影忍者疾風傳」及「間諜家家酒」2個知名動漫IP主題路跑，吸引98組祖孫三代一起活動筋骨， 副市長蘇俊賓率官員「換裝」參與、並說，藉由大型動漫IP讓小朋友出門運動，全家欣賞湖光山色，重現石門水庫60周年觀光熱潮。

2024大龍門鱻漫跑嘉年華原訂昨天舉辦，受到康芮颱風影響，延至今天率先進行路跑活動，這項市府觀旅局全新開辦活動，在「火影忍者疾風傳」及「間諜家家酒」2個知名動漫IP主題加持下，吸引1萬多人參加，蘇俊賓率觀旅局長周柏吟、衛生局長賈蔚及議員多人變裝參與，蘇俊賓換上火影忍者紀念T恤挑戰完賽成功，親身感受動漫趣味路跑的魅力。

在火影忍者疾風傳主角漩渦鳴人的知名度，吸引98對阿公、阿嬤帶著孫子女，祖孫三代參加，也有新手爸媽抱著6個月嬰兒陪阿公、阿嬤第一次體驗動漫路跑游山玩水，欣賞石門水庫美景，沿途還有活動精心打造的「木葉忍者村大門」、「蛤蟆」、「影分身之術」火影動漫經典拍照場景，水庫南苑場地也設置「間碟家家酒」動漫遊樂遊戲，提供小朋友玩樂一天。

蘇俊賓表示，大溪、龍潭和石門水庫的大龍門風景線，是桃園風景最美，有最精彩的湖光山色和在地人文美食，透過動漫IP的火影忍者和間碟家家酒吸引力，讓小朋友想出門運動，更鼓勵許多祖孫一起來參加，全家總動員一起來活動健身，欣賞桃園美景，尤其今年是石門水庫60周年，希望透過路跑大龍門嘉年華路跑，帶動石門水庫重視觀光熱潮。

石門水庫多年楓半馬等路跑、單車活動帶動下，已成桃園運動休閒觀光勝地，觀旅局長周柏吟說，這次全台首創結合火影忍者和間碟家家酒2個動漫雙IP主題，在石門水庫打造桃園唯一的親子共同運動、玩樂的親子樂園，今天很多阿公、阿嬤帶著孫子全齡運動，接著還有饗魚宴活動，嘉年華活動將持續到下周日（10），歡迎市民全家一起出來走走看好山好水、品嘗石門活魚料理美食。