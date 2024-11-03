沉浸式自然體驗 灰熊綠展本周苗栗通霄海水浴場登場
一場綠色創意藝術展「灰熊綠展：海精靈の秋」，11月8日起3天在苗栗縣通霄海水浴場舉辦，活動結合展集、藝術、環保與公益、森林野餐，獨特的沉浸式自然體驗，適合親子一起來。
通霄海水浴場「灰熊綠展：海精靈の秋」活動，安排植物認識導覽課程、手作課程、閱讀、小朋友森林劇場創作、餐點、森林野餐布置比賽等，讓參加者在自然的懷抱中感受土地的力量與美好，現場還有植藝創作、植創生活、回收概念、自然融合、台灣野生動物創作、心靈環保、食觀等120多名創作者展售。
灰熊綠展策展人郭玲玲說，綠色創意在台灣還算很新的一種綠色生活創作展，不單只是植物創意，更包含著與自然學習更深層的意義，每個攤位都如藝術品般矗立在森林裡，兼具環保回收，向環境學習，由植物開始，以自然環境為體，用心體驗天氣與環境變遷，每一場都是與環境互動式的美學教育展演。
灰熊通霄展與台灣石虎保育協會合作，創作者都將捐助愛心款項，主辦方希望能夠進一步推廣社會責任，讓藝術不僅是視覺享受，掌心向下更能為社會帶來實質的正面影響。
郭玲玲指出，灰熊的核心在於引導愛上大自然、珍惜地球，透過種植和美學創作，將回收物品重新改造，讓原本無法再用的資源在花園景觀中獲得新生，既美化空間又推動環保意識，支持並讓台灣本土的園藝與植物創作被看見、不被削價市場取代。
通霄海水浴場呼應海精靈主題，且擁有豐富的自然森林資源，交通便利，適合灰熊粉絲、創作者參與，並讓更多人親近灰熊綠展，開放時間8日至11日上午10點至下午5點，詳情可洽灰熊綠展官方網站https://gryzzly.weebly.com/ 、臉書https://www.facebook.com/designmit，及IG：https://www.instagram.com/gryzzly_green_art_fair。
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